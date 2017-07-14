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Комитет Госдумы поддержал законопроект о налоговых льготах для участников реновации

Общество
14 июля, 16:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

На пленарном заседании 19 июля Госдума рассмотрит законопроект о льготах, внесенный депутатом Николаем Гончаром

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о налоговых льготах для участников программы реновации. Предполагается, что Госдума рассмотрит законопроект на пленарном заседании 19 июля.

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Законопроект, внесенный депутатом Госдумы Николаем Гончаром, предусматривает освобождение участников программы от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Как следует из текста законопроекта, от НДФЛ освобождается разница в стоимости прежнего и нового жилья, полученного по программе реновации.

Кроме того, документ предусматривает создание специализированной некоммерческой организации - Фонда содействия реновации жилищного фонда в Москве. Согласно законопроекту, основным источником финансирования фонда будут являться средства из бюджета Москвы. Фонд будет наделен правом привлекать денежные средства граждан по договорам долевого участия в строительстве многоквартирных домов.

В отношении данного фонда также вводятся налоговые льготы. Так, он исключается из числа налогоплательщиков по налогу на прибыль организаций, а его операции по реализации товаров (работ, услуг), а также имущественных прав освобождаются от налога на добавленную стоимость.

По мнению автора законопроекта, эти предложения будут способствовать эффективной реализации фондом программы реновации жилищного фонда в Москве, а также защите жилищных прав граждан - участников программы.

О реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет, жители Москвы, чьи дома войдут в этот список устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.

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В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. Госдума 14 июня приняла документ в третьем чтении.

Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. До 15 июля еще будут проходить собрания собственников жилья, которые могут повлиять на включение или исключение дома из списка.

В предварительный перечень было включено 4546 домов. По предварительным подсчетам, свыше 460 домов, включенных в него, решили выйти из программы реновации. В 2312 домах "за" проголосовали более 90%, в 1160 домах "за" проголосовали от 80% до 90%, в 600 домах "за" высказались от двух третей до 80%.

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