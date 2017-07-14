Комитет Госдумы поддержал законопроект о налоговых льготах для участников реновации

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о налоговых льготах для участников программы реновации. Предполагается, что Госдума рассмотрит законопроект на пленарном заседании 19 июля.

Законопроект, внесенный депутатом Госдумы Николаем Гончаром, предусматривает освобождение участников программы от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Как следует из текста законопроекта, от НДФЛ освобождается разница в стоимости прежнего и нового жилья, полученного по программе реновации.

Кроме того, документ предусматривает создание специализированной некоммерческой организации - Фонда содействия реновации жилищного фонда в Москве. Согласно законопроекту, основным источником финансирования фонда будут являться средства из бюджета Москвы. Фонд будет наделен правом привлекать денежные средства граждан по договорам долевого участия в строительстве многоквартирных домов.

В отношении данного фонда также вводятся налоговые льготы. Так, он исключается из числа налогоплательщиков по налогу на прибыль организаций, а его операции по реализации товаров (работ, услуг), а также имущественных прав освобождаются от налога на добавленную стоимость.

По мнению автора законопроекта, эти предложения будут способствовать эффективной реализации фондом программы реновации жилищного фонда в Москве, а также защите жилищных прав граждан - участников программы.

О реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет, жители Москвы, чьи дома войдут в этот список устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. Госдума 14 июня приняла документ в третьем чтении.

Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. До 15 июля еще будут проходить собрания собственников жилья, которые могут повлиять на включение или исключение дома из списка.

В предварительный перечень было включено 4546 домов. По предварительным подсчетам, свыше 460 домов, включенных в него, решили выйти из программы реновации. В 2312 домах "за" проголосовали более 90%, в 1160 домах "за" проголосовали от 80% до 90%, в 600 домах "за" высказались от двух третей до 80%.