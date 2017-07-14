Вильфанд объявил о начале лета в Москве

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Холода, которые отмечались в Москве в первую половину лета, ушли, в столице установился нормальный для этого времени года температурный режим. Об этом ТАСС сообщил в пятницу директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"О холодах, которые были, можно уже потихоньку забывать, установился нормальный летний режим", - сказал Вильфанд. Он отметил, что такая погода продержится, по предварительным расчетам, до конца следующей недели.

"В субботу будет наиболее теплый день из ближайших семи дней - 24-26, по области до 27 градусов. Довольно тепло - до 25 градусов - будет и в воскресенье, затем небольшое понижение - 21-22, это типичная температура для июля. Мы прогнозируем, что до конца рабочих дней следующей недели такой температурный фон продержится - от 19 до 24 градусов", - сказал Вильфанд, напомнив, что точный прогноз можно делать лишь на пять ближайших дней.

По его словам, колебания температуры будут зависеть от осадков - "пройдет ли в том или ином районе дождь, будет ли облачность более или менее плотной". Он отметил, что диапазон температуры - от 19 до 24 градусов - "нормальный для наших умеренных широт, учитывая, что все-таки мы живем не в тропиках".

По словам Вильфанда, неустойчивая погода с дождями имеет свой плюс, поэтому можно "вздохнуть спокойно" в буквальном смысле. "Все вредные примеси, которые образуются от предприятий, все выбросы и выхлопные газы, очень быстро улетучиваются - воздух чистый", - пояснил Вильфанд. Он отметил, что в ближайшие дни прогнозируются летние грозы - "непродолжительные, но все-таки грозы, с кратковременными, интенсивными осадками и усиление ветра до 12-17 м/с".

Ночное тепло

"Установилась нормальная, летняя погода - с дождями, грозами и теплом. Особенную значимость имеет то, что ночные температуры высокие. Мы прогнозируем, что в ночь на субботу минимальные температуры будут 17-19 градусов, в ночь на воскресенье - 16-18 градусов", - сказал Вильфанд.

По его словам, это означает, что утром уже будет тепло и не придется "зябнуть от холода". "Температурный фон выше 12 градусов ночью, когда минимальные температуры, это уже признак теплой погоды, потому что уже утром, когда все идут на работу, жизнь начинается - уже тепло, уже температура выше 16-17 градусов", - сказал директор Гидрометцентра РФ.

Вильфанд отметил, что дожди будут кратковременными и небольшими. "В воскресенье вероятность и интенсивность осадков повышается, в начале следующей недели - дождь небольшой. Ясной, устойчивой, солнечной погоды не прогнозируем, но может быть это не так уж плохо, если вспомнить 2010 год, когда абсолютно устойчивая, стабильная атмосфера была, а последствия - совершенно катастрофические", - напомнил Вильфанд.