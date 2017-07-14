Путин поддержал идею бесплатного обучения рабочим профессиям для стройотрядовцев

БЕЛГОРОД, 14 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал идею о бесплатном обучении рабочим специальностям студентов-участников стройотрядов.

"Это [возможность бесплатного обучения рабочим специальностям студентов из стройотрядов], безусловно, нужно сделать", - заявил он а встрече со стройотрядовцами, которая состоялась в Белгороде в строящейся школе, где работают местные стройотряды. После осмотра школы студенты рассказали главе государства, что им приходится платить за получение рабочих специальностей, по которым они трудятся в стройотрядах, и попросили сделать это обучение бесплатным. Президент отметил, что пока эта возможность есть лишь у тех, кто стал безработным, но ее следует распространить и на стройотрядовцев. "Сделаем", - резюмировал Путин.

Он также вспомнил, что сам успел получить в стройотряде специальность плотника четвертого разряда, выполняя работы по ремонту домов. Система обучения тогда была, по его словам, "примитивная, но работала".

Президент России не исключил, что посетит Всероссийский слет стройотрядов, который пройдет 27-30 октября в Якутии. "Я постараюсь", - заявил он, отвечая на соответствующее приглашение.

Посетить слет главу государства позвала комиссар центрального штаба российских студенческих отрядов Екатерина Красикова. Отвечая ей, президент заметил, что все будет зависеть от его рабочего графика на эти дни. Он также похвалил студентов, что они не стали проводить слет зимой, так как его участники из южных регионов чувствовали бы себя некомфортно в минус 50 градусов по Цельсию.

Студенты рассказали главе государства о проектах, в которых они участвуют, в том числе о помощи пожилым людям в отдаленных населенных пунктах. "Молодцы, здорово", - похвалил президент.

Глава государства пообещал обсудить с руководством "Газпрома" возможность участия стройотрядов в прокладке газопровода "Сила Сибири". "Мы поговорим с руководством "Газпрома" [об участии стройотрядов в прокладке трубопровода]", - сказал он, отвечая на соответствующую просьбу.

Куратор стройотрядов Белгородской области Олег Горшков сказал главе государства, что студенты-стройотрядовцы уже работали на таких объектах, как Керченский мост и космодром "Восточный". Он сказал, что ребята хотели бы поработать и на других масштабных стройках, в том числе - "Силе Сибири" и автодороге "Таврида". Путин поддержал это предложение: "Почему бы и нет". "Это будет непростая работа", - предупредил президент. "Сила Сибири" - мощный, большой, но сложный для реализации проект", - добавил он. "Мы готовы", - ответил ему Горшков. На строительстве общеобразовательной школы на 1100 мест в новом жилом микрорайоне "Улитка" работают 40 стройотрядовцев. Они выполняют отделочные работы, а также ведут благоустройство и озеленение территории. Строительство школы было начато в ноябре 2016 года и будет завершено к 1 ноября 2017 года. Здание состоит из шести блоков, соединенных между собой переходами: три учебных блока, учебно-спортивный, общественно-административный, учебно-хозяйственный. Общая площадь здания - 18,6 тыс. кв. м, общая площадь застройки - 6,9 тыс. кв. м. В школе будут оборудованы два бассейна, информационные центры-библиотеки, актовый зал, лингафонные кабинеты, а также пищеблок с обеденным залом. Численность студенческих отрядов в Белгородской области насчитывает более 1,5 тыс. человек. За последнее время ребята приняли участие в строительстве железнодорожной инфраструктуры Крымского моста, возведении объектов космодрома Восточный, федеральной трассы М-11, Ленинградской АЭС-2 и Белорусской АЭС. За последний год средняя зарплата студентов из стройотрядов выросла на 30% и составляет более 20 тыс. рублей в месяц.