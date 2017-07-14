Эксперты: в регионах Северного Кавказа растет число экологических НКО

АРХЫЗ /Карачаево-Черкесия/, 14 июля. /ТАСС/. Появление большого количества некоммерческих организаций (НКО), занимающихся решением экологических проблем и защитой природы, стало в последнее время тенденцией в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), отмечают эксперты форума "Архыз XXI".

При этом участники форума подчеркивают, что по-прежнему не теряют актуальности в регионе социальные НКО и национальные общественные организации, позволяющие снимать возникающие острые проблемы.

Форум "Архыз XXI", посвященный вопросам взаимодействия НКО с органами власти, проходил 12-14 июля на одноименном горном курорте в Карачаево-Черкесии (КЧР), в нем участвовали более 250 федеральных и региональных экспертов, представителей НКО и органов власти. Форум был организован Центром современной кавказской политики "Кавказ" при поддержке полпредства президента РФ в СКФО и правительства КЧР.

Общественников-экологов становится больше

Экологические НКО активно развиваются в Ставропольском крае, рассказала участникам форума зампред правительства региона Ольга Прудникова.

"В последнее время у нас очевиден крен прежде всего на организации с экологическими проектами. Это связано с тем, что у нас курорты, туризм, и регион Кавказских Минеральных Вод нуждается именно в широкой общественной дискуссии", - сказала она.

В Северной Осетии также наиболее активны НКО экологической направленности, занимающиеся прежде всего проблемой находящегося в черте города Владикавказа полигона отходов и проблемой загрязнения грунтовых вод и почвы под объектами Минобороны. Об этом рассказал замглавы правительства региона Ирбек Томаев, отметивший, что "эти проблемы носят очень острый, накопленный характер".

По мнению Томаева, в ходе решения этих проблем "может быть проверена крепость конструктивного взаимодействия органов государственной власти и некоммерческих организаций экологической направленности республики".

Социальные НКО востребованы государством

Первый замглавы правительства Дагестана Анатолий Карибов на пленарном заседании форума выразил мнение, что именно взаимодействие НКО и органов власти сегодня является важным условием повышения качества социальных услуг.

"Приоритетной задачей модернизации социальной сферы, призванной увеличить доступность и качество социальных услуг, обеспечить рост эффективности (расходования) бюджетных средств, является поэтапное увеличение предоставления социальных услуг негосударственными социально ориентированными организациями", - сказал он, отметив, что в Дагестане в социальных услугах нуждаются не менее 178 тыс. человек из 3-миллионного населения республики.

В качестве положительного примера такой НКО он привел организацию "Жизнь без слез", помогающую инвалидам.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в своем выступлении сделал акцент на НКО, работа которых направлена на помощь нуждающимся. Он высказался за создание единой базы нуждающихся в каждом регионе, чтобы исключить возможность мошенничества.

Регулирование общественных процессов через НКО

Форум "Архыз XXI" представляет возможность власти и НКО вступить в прямой диалог и в неформальной обстановке разрешить все споры и волнующие обе стороны проблемы, считает заместитель полпреда президента РФ в СКФО Андрей Галактионов.

"Для органов власти НКО - общественные организации - это очень важный канал обратной связи. Любая большая система (а общество - это большая социальная система) должна иметь (…) каналы связи, для того чтобы осуществлять регулирование общественных процессов. Поэтому институты гражданского общества и должны эту функцию обратной связи реализовывать", - сказал он, отметив, что с окончанием работы форума диалог власти и НКО не должен прерываться.

Он отметил и значимость национальных НКО.

"Другая тема, которая для Кавказа особо актуальна, это вопросы межнационального взаимодействия. Здесь представители общественных организаций - думаю, это ни для кого не секрет - являются как раз, наверное, основным элементом контакта, элементом взаимодействия, который позволяет консолидировать людей, снимать острые проблемы или же искать пути к согласию для каких-то территорий", - считает Галактионов.

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов также подчеркнул значимость национальных НКО и сообщил о готовности своего ведомства поддерживать эти организации. "Мы готовы рассматривать, мы готовы поддерживать, мы готовы искать какие-то варианты поддержки НКО, которые занимаются межнациональной и межконфессиональной тематикой", - сказал он.