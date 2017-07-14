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В Думу пригласят экспертов от соцсетей обсудить проект о штрафах за отказ удалить клевету

Общество
14 июля, 17:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

По словам главы комитета Леонида Левина, заседание пройдет 20 июля

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи проведет 20 июля расширенное заседание с участием экспертов и представителей крупных социальных сетей для обсуждения законопроекта о штрафах за отказ удалять недостоверную информацию в соцсетях. Об этом сообщил в пятницу глава комитета Леонид Левин.

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Депутаты Госдумы от "Единой России" Сергей Боярский и Андрей Альшевских внесли на этой неделе законопроект о штрафах в размере 3-5 млн рублей для граждан за отказ удалять противоправную информацию в социальных сетях. Как пояснил Боярский, законопроект не предполагает создания какого-то нового регулирующего органа, "следить за чистотой отношений внутри социальной сети будут сами пользователи и операторы крупных соцсетей", действующих на территории РФ. Предполагается, что в соцсети должен быть создан "круглосуточно работающий административный орган", чтобы любой желающий мог пожаловаться туда на противоправную или порочащую честь и достоинство информацию, которую должны будут заблокировать в течение суток. Для юридических лиц депутаты предлагают установить штраф от 30 до 50 млн рублей.

"В связи с большим общественным резонансом, который вызвала инициатива, предложенная депутатами фракции "Единая Россия", мы решили в соответствии с традицией нашего комитета провести расширенное заседание с участием членов экспертного совета, чтобы оценить существующие риски и последствия принятия данного законопроекта", - приводит слова Левина пресс-служба комитета.

Левин отметил, что на площадке комитета неоднократно проводились рабочие встречи с представителями Google и Twitter, есть у комитета контакты и с другими компаниями.

Депутат подчеркнул, что рассчитывает, что в отношении рассматриваемого законопроекта будет проведено обсуждение в формате открытого диалога со всеми заинтересованными сторонами, в в первую очередь с социальными сетями, имеющими миллионы пользователей в нашей стране.

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