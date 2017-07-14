Жители Белгорода пожелали Путину чаще отдыхать

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БЕЛГОРОД, 14 июля. /ТАСС/. Жители Белгорода на встрече с президентом России Владимиром Путиным пожелали главе государства не забывать об отдыхе.
Глава государства неожиданно решил остановить кортеж и пообщаться с жителями микрорайона "Улитка" после того, как осмотрел строящуюся здесь школу и направился на Лебединский ГОК.
Сделав фото с ребенком, подбежавшим к нему, Путин поинтересовался у встретивших его белгородчан, как им нравится новый микрорайон. Они ответили, что очень довольны.
"Отдыхайте побольше!" - пожелал Путину один из участников встречи. "Я почти как на отдыхе здесь у вас", - ответил ему с улыбкой глава государства.