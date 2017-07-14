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Жители Белгорода пожелали Путину чаще отдыхать

Общество
14 июля, 17:43 UTC+3 БЕЛГОРОД БЕЛГОРОД 14, июля. /ТАСС

Владимир Путин остановил кортеж, направлявшийся на Лебединский ГОК, чтобы пообщаться с жителями нового микрорайона

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БЕЛГОРОД, 14 июля. /ТАСС/. Жители Белгорода на встрече с президентом России Владимиром Путиным пожелали главе государства не забывать об отдыхе.

Глава государства неожиданно решил остановить кортеж и пообщаться с жителями микрорайона "Улитка" после того, как осмотрел строящуюся здесь школу и направился на Лебединский ГОК.

Сделав фото с ребенком, подбежавшим к нему, Путин поинтересовался у встретивших его белгородчан, как им нравится новый микрорайон. Они ответили, что очень довольны.

"Отдыхайте побольше!" - пожелал Путину один из участников встречи. "Я почти как на отдыхе здесь у вас", - ответил ему с улыбкой глава государства.

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