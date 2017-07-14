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Вильфанд: погода позволит начать купальный сезон в Москве в ближайшие дни

Общество
14 июля, 17:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

В столице подготовлено 10 зон отдыха для купания

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Купальный сезон в Москве может начаться в середине следующей недели. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщил ТАСС директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Сейчас у Звенигорода, выше (по течению реки - прим. ТАСС) Москвы, температура воды - 19 градусов. Считается, что при такой температуре можно купаться. Через три дня 19 градусов будет и в Москве", - сказал он.

Купальный сезон в Москве официально начинается 1 июня. В этом году открытие, как минимум на полтора месяца, отложила плохая погода. В столице подготовлено 10 зон отдыха, где можно купаться.

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