"Шел сотый день дождя": ливень вновь затопил несколько улиц в Москве

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Ливень, прошедший в пятницу днем в Москве, привел к частичному затоплению улиц, в том числе ряда крупных автомагистралей, передают корреспонденты ТАСС.
В частности, серьезно подтопило участки проспекта Вернадского и Ленинский проспект (юго-запад Москвы). Уровень воды в некоторых местах поднялся выше бордюров тротуаров. Вода достает до бамперов автомобилей. От ливня пострадали и другие районы столицы.
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендует автомобилистам быть внимательными в пути и по возможности выбирать для поездок по городу общественный транспорт во избежание заторов и ДТП из-за сильного ливня. До конца дня в Москве ожидается ухудшение погоды - сильный дождь, град, гроза, а также усиление ветра, действует штормовое предупреждение. Все службы ЦОДД готовы к работе в сложных погодных условиях.
На усиленный режим работы из-за ливня перешел Московский метрополитен. Кроме того, в усиленном режиме работают бригады Мосводосток. Специалисты круглосуточно очищают водоприемные решетки, смотровые колодцы, трубопроводы и коллекторы водосточной сети, которые могут забивать сорванные ветром ветки и листья.
Шёл сотый день дождя. ♀️ #москва #шторм #дождь #москвузатопило ♀️
Это что за жесть??⛈Пора начинать строить плот?#погодавмоскве#погода#поплыли#столешниковпереулок #столешников#москва#центр
Погодка шепчет плавательный круг с собой #мск#москва#moscow #rain
Москва! Потоп ! #москва
Глобальная катастрофа это московское лето я так больше не могу!!!! #лето#москва#потоп#дождь#катастрофа#что#происходит#как#так#спасите#меня
Погода шепчет)— Arina Orca (@Indigo1322) 14 июля 2017 г.
А машины мимо едут такие чистенькие, будто все дружно скинулись на этот ливень