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"Шел сотый день дождя": ливень вновь затопил несколько улиц в Москве

Общество
14 июля, 18:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

В столице до конца дня действует штормовое предупреждение

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Ливень, прошедший в пятницу днем в Москве, привел к частичному затоплению улиц, в том числе ряда крупных автомагистралей, передают корреспонденты ТАСС.

В частности, серьезно подтопило участки проспекта Вернадского и Ленинский проспект (юго-запад Москвы). Уровень воды в некоторых местах поднялся выше бордюров тротуаров. Вода достает до бамперов автомобилей. От ливня пострадали и другие районы столицы.

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Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендует автомобилистам быть внимательными в пути и по возможности выбирать для поездок по городу общественный транспорт во избежание заторов и ДТП из-за сильного ливня. До конца дня в Москве ожидается ухудшение погоды - сильный дождь, град, гроза, а также усиление ветра, действует штормовое предупреждение. Все службы ЦОДД готовы к работе в сложных погодных условиях.

На усиленный режим работы из-за ливня перешел Московский метрополитен. Кроме того, в усиленном режиме работают бригады Мосводосток. Специалисты круглосуточно очищают водоприемные решетки, смотровые колодцы, трубопроводы и коллекторы водосточной сети, которые могут забивать сорванные ветром ветки и листья.

Шёл сотый день дождя. ♀️ #москва #шторм #дождь #москвузатопило ♀️

Публикация от Kseniya Dmitrieva (@kseniyadmitrieva)

Это что за жесть??⛈Пора начинать строить плот?#погодавмоскве#погода#поплыли#столешниковпереулок #столешников#москва#центр

Публикация от Seraph Wolfe (@keloid_milk)

Погодка шепчет плавательный круг с собой #мск#москва#moscow #rain

Публикация от Daria Nikolaeva (@ektovad)

Москва! Потоп ! #москва

Публикация от Let It Be ✨ (@_tasha_l_26)

Глобальная катастрофа это московское лето я так больше не могу!!!! #лето#москва#потоп#дождь#катастрофа#что#происходит#как#так#спасите#меня

Публикация от katrinburkut (@katrinburkut)

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