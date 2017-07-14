Матвиенко возмутил отказ главы филармонии Кисловодска от федеральных денег на ремонт

КИСЛОВОДСК, 14 июля. /ТАСС/. Руководитель филармонии Кисловодска отказался от федерального финансирования работ по реконструкции исторического здания культурного объекта. Эта позиция возмутила председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, о чем она сообщила в пятницу, во время рабочей поездки в город-курорт.

"Минкультуры было готово выделить средства на реставрацию "Музыкальной раковины", исторического здания, памятника архитектуры, чтобы там была концертная площадка. Позиция директора филармонии меня лично возмутила: "Мы сделаем все сами, нам не нужны деньги". Министерство культуры по-прежнему готово выделить средства на реставрацию этого важного объекта", - сказала она.

В конце 2016 года Минкультуры РФ сообщило о том, что готово выделить 40 млн рублей на реконструкцию кисловодской филармонии, работы планировалось завершить в 2017 году. По словам Матвиенко, провести реконструкцию самостоятельно учреждение может, но работа затянется на много лет. "Должна быть проектно-сметная документация, прошедшая экспертизу, надо все сделать аккуратно, с комплексным подходом. Я еще раз обращусь в Министерство культуры, чтобы поправили этого руководителя (филармонии Кисловодска - прим. ТАСС) - это не частная вотчина, это учреждение, которое в полном объеме должно работать на жителей Кисловодска и отдыхающих", - отметила председатель Совета Федерации.

Историческое здание филармонии - "Музыкальная раковина" - было построено в 1896 году и числится в реестре памятников культурного наследия. Именно тогда в Кисловодске были возведены все здания культурно-развлекательного комплекса Владикавказской железной дороги, построенного для отдыхающих на водах, в том числе и летняя эстрада. Уличную музыкальную площадку строили по образцу известных культурных центров Европы - Монте-Карло и Баден-Бадена. Кроме концертного зала, там была летняя веранда, бильярдные, читальня, комнаты для карточных игр, ресторан и гостиница.

Реставрация здания цирка

Кроме того, Валентина Матвиенко сообщила, что отреставрированное здание Кисловодского цирка примет первых посетителей в конце 2017 года, в учреждении пройдет новогоднее представление.

6 января Матвиенко уже совершала рабочую поездку в Кисловодск, в ходе которой рассказала о реконструкции объектов культуры и курорта Кисловодска. Тогда она отметила, что "есть договоренность с Министерством культуры на выделение средств на ремонт Кисловодского цирка".

"Кисловодчанин знает, в каком состоянии было здание, - стыдно было заходить. К концу года здание будет отреставрировано, будет сделан полный ремонт, это будет практически новый цирк, состоится первое новогоднее представление", - сказала она.

Стоимость проекта реконструкции цирка составляет более 200 млн рублей, которые выделяет федеральный бюджет. Дополнительно Росгосцирк выделяет порядка 4,5-5 млн рублей на помещения для животных, около 2 млн рублей уйдет на разработку проекта.

Кисловодский цирк имени советского артиста, заслуженного работника культуры РСФСР Геннадия Трахтенберга - единственный на Кавказских Минеральных Водах. Изначально проектировался как специализированное здание в форме круглого шатра с десятком треугольных арок с окнами и дверями, рассчитан на 1541 зрительское место. Открылся в 1973 году. Ремонтно-реставрационные работы в цирке Кисловодска проводит ООО "Реставратор" из Великого Новгорода.