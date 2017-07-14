Работу шоу-рума программы реновации на ВДНХ продлили на месяц

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Организаторы выставки на ВДНХ, посвященной программе реновации жилья, продлили до 13 августа работу шоу-рума, где представлена внутренняя отделка домов, которые будут построены на месте снесенных пятиэтажек. Об этом сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы.

"Шоу-рум привлекла огромное внимание москвичей, поэтому мы решили продлить ее работу, чтобы горожане смогли оценить новые дома, которые будут построены по программе реновации, - сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин. - Вход в шоу-рум свободный, все желающие могут увидеть квартиры с отделкой по стандарту "комфорткласс" и элементы благоустройства придомовых территорий"."

Посетить демонстрационный зал горожане могут ежедневно с 10:00 до 19:00. Отмечается, что шоу-рум программы реновации представили на Московском урбанистическом форуме, который проходил на ВДНХ с 6 по 12 июля. По данным мэрии, за это время экспозицию посетили более 40 тысяч человек.

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет, жители Москвы, чьи дома войдут в этот список устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации, и был принят в третьем чтении 14 июня. 1 июля 2017 года президент подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда.

Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. В предварительный перечень было включено 4546 домов. По предварительным подсчетам, свыше 460 домов, включенных в него, решили выйти из программы реновации. В 2312 домах за проголосовали более 90% жителей, в 1160 домах - от 80% до 90%, в 600 домах за высказались от двух третей до 80% жителей.

Предполагалось, что до 15 июля будут проходить собрания собственников жилья, которые могут повлиять на включение или исключение дома из списка. Однако мэрия Москвы после вступления в силу закона не сможет учесть протоколы общедомовых собраний собственников жилья, которые были проведены после этой даты.