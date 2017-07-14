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Москва встала в восьмибалльных пробках

Общество
14 июля, 18:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

В четверг в столице действует штормовое предупреждение

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Восьмибалльные пробки зафиксированы на дорогах в Москве в пятницу вечером. Такие данные опубликованы на портале "Яндекс.Пробки".

Наибольшие затруднения отмечаются на юге, юго-западе и юго-востоке МКАД по внутренней и внешней стороне магистрали.

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Как сообщалось, Мосводосток работает в усиленном режиме из-за ливня. Коммунальщики в связи с неблагоприятным прогнозом погоды приняли все меры для предупреждения скоплений воды на проезжей части. Кроме того, специалисты в круглосуточном режиме производятся работы по очистке водоприемных решеток, смотровых колодцев, трубопроводов и коллекторов водосточной сети, которые могут забивать сорванные ветром ветки и листья.

В Москве объявлено штормовое предупреждение в связи с грозой, градом и порывистым ветром.

Как сообщил ТАСС директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, в Москве установилась летняя погода, с температурой около нормы. Он отметил, что в ближайшие дни прогнозируются летние грозы, добавив, что летняя гроза - это нормальное явление.

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