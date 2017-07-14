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ГУБКИН, (Белгородская область). 14 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает порядочность главным лидерским качеством в современном мире.
"Порядочностью. На это накладывается все остальное. Если этого базиса, фундамента нет, все остальное бессмысленно ", - сказал он на встрече с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината.
Так президент ответил на вопрос, какие ключевые качества, по его мнению, должны быть присущи лидеру в условиях современного мира.
Вместе с тем, Путин отметил, что этого недостаточно, так как лидеру необходим профессионализм и современные знания. "Поэтому, второе, я бы сказал, - умение постоянно учиться у тех, кто в чем-то лучше тебя", - добавил глава государства.