Путин предложил распространить опыт семейных докторов Белгородской области на все регионы

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ГУБКИН /Белгородская область/, 14 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил распространить опыт работы семейных докторов в Белгородской области на другие регионы.
"Практика хорошая, которую губернатор здесь [в Белгородской области] изобрел и применяет: все разбито на медицинские округа, и за каждым округом закреплен семейный доктор общей практики, который работает с каждым человеком из своих полутора тысяч, - заявил он на встрече с работниками Лебединского ГОКа. - Это хорошая практика, надо подумать, поговорить с коллегами, потом на президиуме Госсовета просто рассказать, как это идет".
Глава государства отметил, что сейчас власти обсуждают административные методы закрепления выпускников медицинских вузов за отдельными медучреждениями, а также эта возможность реализуется при целевом обучении. По словам Путина, в сфере медобеспечения отдаленных территорий уже многое сделано, хотя проблемы остаются.
Он отметил работу программы "Земский доктор", по которой медики при переезде в глубинку получают "подъемные" в 1 млн руб. "Она идет, эта программа развивается хорошо", - констатировал глава государства.