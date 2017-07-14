Купальный сезон с опозданием почти на 50 дней: карта пляжей и водоемов Москвы

Директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд призвал москвичей забыть о холодах. По его словам, на следующей неделе температура в столице будет колебаться от 19 до 24 градусов. Ранее в центре погоды "Фобос" сообщили, что на следующей неделе с опозданием почти на 50 дней в Москве может быть открыт купальный сезон.

ТАСС составил карту городских пляжей и водоемов, признанных столичными властями безопасными.