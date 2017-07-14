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Купальный сезон с опозданием почти на 50 дней: карта пляжей и водоемов Москвы

Общество
14 июля, 19:08 UTC+3

Синоптики обещают, что в столицу наконец вернется теплая погода

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Городской пляж на Пушкинской набережной

Городской пляж на Пушкинской набережной

© Сергей Бобылев/ТАСС

Директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд призвал москвичей забыть о холодах. По его словам, на следующей неделе температура в столице будет колебаться от 19 до 24 градусов. Ранее в центре погоды "Фобос" сообщили, что на следующей неделе с опозданием почти на 50 дней в Москве может быть открыт купальный сезон.

ТАСС составил карту городских пляжей и водоемов, признанных столичными властями безопасными. 

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