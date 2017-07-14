Купальный сезон с опозданием почти на 50 дней: карта пляжей и водоемов Москвы

Рисуя светом: пионер российской фотографии Андрей КарелинКультура 14 июля, 19:30
Чем удивлял авиасалон МАКС за прошедшие 25 летАрмия и ОПК 14 июля, 19:25
Купальный сезон с опозданием почти на 50 дней: карта пляжей и водоемов МосквыОбщество 14 июля, 19:08
Как Москва и область решают "мусорный вопрос" после закрытия полигона "Кучино"Общество 14 июля, 19:05
Мосул: хроника освобождения от "Исламского государства"Международная панорама 14 июля, 19:05
Где в Москве посмотреть кино под открытым небомКультура 14 июля, 19:00
"Газпром" создал комиссию по долгам за газ в РоссииЭкономика и бизнес 14 июля, 18:45
Шойгу: инфраструктура космодрома Плесецк позволяет запускать гражданские спутникиАрмия и ОПК 14 июля, 18:43
Работу шоу-рума программы реновации на ВДНХ продлили на месяцОбщество 14 июля, 18:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд призвал москвичей забыть о холодах. По его словам, на следующей неделе температура в столице будет колебаться от 19 до 24 градусов. Ранее в центре погоды "Фобос" сообщили, что на следующей неделе с опозданием почти на 50 дней в Москве может быть открыт купальный сезон.
ТАСС составил карту городских пляжей и водоемов, признанных столичными властями безопасными.