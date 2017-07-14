Ростуризм рекомендовал воздержаться от поездок в Египет после нападения на россиянку

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Ростуризм в связи с нападением в Египте на россиянку призывает граждан воздержаться от самостоятельных поездок в Египет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ростуризма.

"Ростуризм призывает российских граждан объективно оценивать степень существующей опасности пребывания на территории Египта и воздержаться от самостоятельных поездок в страну", - говорится в сообщении. Ростуризм также "предупреждает туроператоров и турагентов о невозможности продажи туров в Египет и напоминает об ответственности".

В ведомстве напомнили, что 14 июля в одной из гостиниц курорта Хургада вооруженный ножом неизвестный напал на туристов. В результате полученных ранений два человека скончались, несколько были ранены, преступника удалось задержать. "По информации Ситуационно-кризисного центра МИД России, в ходе инцидента ранение получила гражданка России. В настоящий момент она находится в больнице, ее жизни ничто не угрожает", - отметили в Ростуризме.

В ведомстве напомнили, что в настоящий момент авиасообщение с Египтом приостановлено. "Произошедшее нападение на туристов свидетельствует о сохраняющихся угрозах в связи с наличием криминогенной обстановки в Арабской Республике Египет и в очередной раз подтверждает целесообразность принятого решения [о прекращении сообщения с Египтом]", - сообщили в пресс-службе.