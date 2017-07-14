Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ростуризм рекомендовал воздержаться от поездок в Египет после нападения на россиянку

Общество
14 июля, 19:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

Ведомство призвало граждан не совершать самостоятельные поездки в эту страну, предупредило туроператоров "о невозможности продажи туров в Египет" и напомнило им об ответственности

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Ростуризм в связи с нападением в Египте на россиянку призывает граждан воздержаться от самостоятельных поездок в Египет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ростуризма.

"Ростуризм призывает российских граждан объективно оценивать степень существующей опасности пребывания на территории Египта и воздержаться от самостоятельных поездок в страну", - говорится в сообщении. Ростуризм также "предупреждает туроператоров и турагентов о невозможности продажи туров в Египет и напоминает об ответственности".

В ведомстве напомнили, что 14 июля в одной из гостиниц курорта Хургада вооруженный ножом неизвестный напал на туристов. В результате полученных ранений два человека скончались, несколько были ранены, преступника удалось задержать. "По информации Ситуационно-кризисного центра МИД России, в ходе инцидента ранение получила гражданка России. В настоящий момент она находится в больнице, ее жизни ничто не угрожает", - отметили в Ростуризме.

В ведомстве напомнили, что в настоящий момент авиасообщение с Египтом приостановлено. "Произошедшее нападение на туристов свидетельствует о сохраняющихся угрозах в связи с наличием криминогенной обстановки в Арабской Республике Египет и в очередной раз подтверждает целесообразность принятого решения [о прекращении сообщения с Египтом]", - сообщили в пресс-службе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Египет Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Приемная кампания-2017: ожидания чиновников и желания абитуриентов
Мощи Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге: что нужно знать паломникам о святыне
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Фото
10
В первые же часы к мощам Николая Чудотворца в Петербурге выстроилась очередь
5
Ковчег с мощами Николая Чудотворца доставили в Санкт-Петербург
6
Ночной московский велопарад собрал 10 тысяч участников
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вильфанд объявил о начале лета в Москве
2
Только встал и уже устал: как отличить обычную лень от серьезной болезни
3
СМИ: двое туристов погибли в Египте при нападении в гостинице
4
Минобороны РФ выложило на своем сайте документы о миротворческой операции в Южной Осетии
5
Кадыров считает странным приговор по делу об убийстве Немцова
6
Сбежавшие в Подмосковье зубры нашлись
7
Захарова: в Москве удивлены тональностью комментариев Госдепа о главе МИД РФ
Темы дня
Реклама