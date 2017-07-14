Путин рассказал, что на съемку в фильме Оливера Стоуна его уговорил Песков

ГУБКИН (Белгородская область), 14 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что на съемку в фильме американского режиссера Оливера Стоуна "Интервью с Путиным" его уговорил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Где виновник - господин, товарищ, барин Песков? Что-то он смылся, нет его. Это он меня уговорил когда-то", - с улыбкой рассказал Путин.

Он признался, что его первой реакцией было недоумение, кому это нужно, так как все и так все знают, и ему даже неизвестно, о чем рассказывать.

Тем не менее, продолжил Путин, Песков уговорил его, мотивировав это тем, что Стоун - очень известный оскароносный режиссер, который будет снимать фильм в первую очередь для американской аудитории, и речь будет идти не о Путине, а в целом о России. Это важно, так как позволит американскому зрителю узнать о России как можно больше. "У меня возник второй вопрос: а насколько объективно он будет излагать то, что я ему буду рассказывать, не будет ли он что-то там купировать, комментировать, извращать", - сказал глава государства.

По его словам, Песков признался, что не может этого гарантировать, отметив, тем не менее, порядочность Стоуна.

"Я согласился. Я не рассматриваю это как проект. Я хочу, чтобы вам было понятно, как это все происходило. Сотрудники администрации и, в частности, мой пресс-секретарь, подходил и говорил: "Завтра приедет такая команда. Мы нашли у вас несколько минут, час, и можно было бы с ними встретиться". И я говорил: "Хорошо". Но даже забывал, что они приехали. Мне говорили: "Вот они уже сидят". Я к ним выходил, начинал с ними говорить, а потом уходил и сразу о них забывал", - рассказал Путин. "То есть это не то, когда готовят какой-то фильм, декорации, вопросы. Тем более, это такой человек, который вас ни к чему не готовит, он просто приходит и спрашивает", - продолжил президент.

Вместе с тем он признал, что до сих пор не посмотрел полностью этот фильм, так как уснул во время его просмотра. "Раскрою вам такую интимную тайну: я смотрел этот фильм, когда летел из загранкомандировки в самолете. А поскольку я там мало спал, то в самолете я его смотрел и заснул, так его и не досмотрел, но я еще обязательно посмотрю", - рассказал Путин.

Тем не мене он заметил, что, по отзывам смотревших ленту, там было все объективно.

Президент добавил, что продолжений фильма не планируется.