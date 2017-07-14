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Путин поддержал создание в Белгородской области музея сотрудникам ОПК в годы войны

Общество
14 июля, 20:53 UTC+3 ГУБКИН область/ 14, июля. /ТАСС

О соответствующей инициативе президенту рассказал губернатор региона

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ГУБКИН /Белгородская область/, 14 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал идею создания в Белгородской области музея в память о тех, кто занимался сохранением и развитием оборонно-промышленного комплекса в годы Великой Отечественной войны.

"Хорошая идея", - заявил он на встрече с губернатором Белгородской области Евгением Савченко, комментируя соответствующее предложение главы региона.

Савченко также доложил Путину об исполнении одного из поручений президента, которое тот дал на заседании оргкомитета "Победа". По словам губернатора, в соответствии с ним в регионе создан музей бронетанковой техники. Савченко показал Путину буклет о музее и пригласил его посетить музей лично.

Губернатор также попросил Путина о федеральной поддержке проекта строительства в Белгороде спортивной арены. По его словам, ее планируют построить за счет своих средств холдинг "Металлоинвест" и Белгородская область, однако необходимо софинансирование из федерального бюджета.

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Великая Отечественная война
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Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Савченко, Евгений Степанович
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