Путин поддержал создание в Белгородской области музея сотрудникам ОПК в годы войны

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ГУБКИН /Белгородская область/, 14 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал идею создания в Белгородской области музея в память о тех, кто занимался сохранением и развитием оборонно-промышленного комплекса в годы Великой Отечественной войны.
"Хорошая идея", - заявил он на встрече с губернатором Белгородской области Евгением Савченко, комментируя соответствующее предложение главы региона.
Савченко также доложил Путину об исполнении одного из поручений президента, которое тот дал на заседании оргкомитета "Победа". По словам губернатора, в соответствии с ним в регионе создан музей бронетанковой техники. Савченко показал Путину буклет о музее и пригласил его посетить музей лично.
Губернатор также попросил Путина о федеральной поддержке проекта строительства в Белгороде спортивной арены. По его словам, ее планируют построить за счет своих средств холдинг "Металлоинвест" и Белгородская область, однако необходимо софинансирование из федерального бюджета.