Каналу имени Москвы исполнилось 80 лет

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МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Восемьдесят лет прошло со дня открытия движения пассажирских и грузовых судов по Каналу Москва - Волга, позже переименованному в Канал имени Москвы.
"Гидротехническое сооружение соединило глубоководным путем Москву-реку с Волгой, превратило столицу в порт пяти морей (Белого, Балтийского, Черного, Азовского и Каспийского - прим. ТАСС), обеспечило ее ценнейшим природным и транспортным ресурсом. Миллиарды кубических метров воды и 4 тыс. километров водных путей уже 80 лет связывают 12 регионов России, сотни тысяч судов, миллионы пассажиров и колоссальные грузы", - рассказали ТАСС в пресс-службе федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) "Канал имени Москвы".
Сегодня Канал - это 12 субъектов РФ: Москва, Подмосковье, Тульская, Тверская, Вологодская, Ярославская, Новгородская, Рязанская, Владимирская, Калужская, Нижегородская и Ивановская области - 3,842 тыс. километров внутренних водных путей, в том числе 88 километров по городу Москве и 484 километров - по Московской области.
Протяженность рукотворного русла составляет 128 километров. "Трудные условия рельефа и проходящая между Москвой и Волгой значительная возвышенность не позволяли сделать Канал самотечным, а только шлюзованным, с механической подачей воды. Таким образом, Канал построен в виде лестницы с гигантскими водяными ступенями, ограниченными шлюзами. Шлюзы пропускают суда при переходе с более низкого уровня на более высокий и наоборот, для перекачки воды с одной ступени на другую устроены насосные станции, которые поднимают ее на высоту 38 метров", - отметили в пресс-службе.
Инфраструктуру Канала формируют пять насосных станций суммарной мощностью 100 мегаватт, семь гидроэлектростанций суммарной мощностью 66 мегаватт, 20 шлюзов, а также 27 плотин, 37 каналов и 56 причалов - всего около 240 гидротехнических сооружений и 23 гидроузла. Ежегодно по водным путям Канала имени Москвы проходит более 100 тыс. судов.
Помимо товаров и туристов, по Каналу имени Москвы в столицу попадает вода. "Обводнение Москвы-реки, то есть наполнение ее водой из других рек, - стратегическая функция уникального инфраструктурного объекта. Сложно себе представить, но Москва-река практически на 80% состоит из Волги. Она попадает к нам через сложную систему гидроузлов и сливается с Москвой-рекой недалеко от станции метро "Щукинская", - добавили в учреждении.
Столица ежесекундно расходует 10 кубических метров воды, а принимает через Канал 35 кубических метров, или около 1,5 млрд "кубов" в год. Если бы не вода, поступающая по Каналу, Москва столкнулась бы с масштабной экологической и техногенной катастрофой: в начале 1930-х годов Москва- река настолько обмелела, что у Кремля ее можно было перейти вброд.
Сегодня ФГБУ "Канала имени Москвы" занимается комплексной модернизацией и перевооружением гидротехнических сооружений и объектов инфраструктуры. Это позволит раскрыть и увеличить имеющийся потенциал Канала, отмечают в учреждении.