Более 20 машинистов тепловозов примут участие в конкурсе профмастерства в Якутии

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ЯКУТСК, 15 июля. /ТАСС/. Первый международный конкурс машинистов тепловозов пройдет в Якутии с 15 по 16 июля на железнодорожной станции Нижний Бестях. Общий призовой фонд - 1 млн рублей, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Семен Винокуров.
"В России международный конкурс среди машинистов тепловозов проводится впервые. Мы как организаторы совместно с Национальным союзом железнодорожников РФ и АК "Железные дороги Якутии" сделаем все необходимое, чтобы состязание прошло на самом высоком уровне", - сказал журналистам министр транспорта и дорожного хозяйства республики Семен Винокуров.
По словам организаторов, место проведения конкурса выбрано не случайно. "У компании "Железные дороги Якутии" уже имеется много наработок, которые будут интересны как российскому, так и международному сообществу железнодорожников. Кроме того, уделяется особое внимание подготовке кадров при поддержке правительства республики", - добавил министр.
Отборочный всероссийский этап конкурса профессионального мастерства машинистов маневровых тепловозов состоялся в Москве 6 октября прошлого года, участвовали 24 человека, победителем стал житель Якутии.
Для участия в конкурсе в республику прибыли машинисты из России, стран ближнего и дальнего зарубежья, Прибалтики. Конкурс будет состоять из практической части, которая включает в себя соревнования по управлению тепловозом. Как отметили организаторы, возможно, будет задание на проведение сцепления с другим тепловозом, на автосцепке которого стоит стакан, доверху налитый водой, задача - не пролить ни капли.