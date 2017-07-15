Кадыров назвал провокацией закрытие властями Израиля мечети Аль-Акса в Иерусалиме

ТАСС, 15 июля. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал власти Израиля открыть священную для мусульман мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, доступ к которой был ограничен в пятницу из-за убийства неподалеку от святыни двух полицейских. Глава региона на своей странице в Instagram также выразил сожаление в связи с задержанием Верховного муфтия города шейха Мухаммеда Хусейна.

Ассаламу алайкум! Сотни миллионов мусульман во всём мире в пятницу совершили Рузба! Но мусульмане Иерусалима не смогли сделать намаз, который носит исключительно обязательный характер и не может быть пропущен ни при каких обстоятельствах. Одна из трёх святынь исламского мира Аль-Масджид Аль-Акса на Храмовой горе оказалось закрытой для мусульман Иерусалима и паломников из разных стран мира. Верующие выразили свой протест действиям властей. Но полиция пошла ещё дальше. Они применили силу и задержали ВЕРХОВНОГО МУФТИЯ ИЕРУСАЛИМА ШЕЙХА МУХАММАД АХМАД ХУССЕЙНА! Это необдуманный, ничем не оправданный, провокационный шаг, направленный на поднятие волны протеста в Иерусалиме, Израиле и других странах. Ссылки на то, что ранее вблизи Храмовой горы были убиты двое полицейских, не оправдывают насилие в отношение муфтия и запрет на совершение молитвы в мечети. Мы решительно осуждаем обстрел полицейских. Но напоминаем, что по данным СМИ это совершили граждане Израиля, какой бы национальности они ни были. У мусульман мира есть все основания полагать, что охрана у входа на территорию Аль-Акса умышленно провоцирует протестные действия и открытое недовольство мусульман. Лично мне и моим товарищам пришлось столкнуться с исключительно неприязненным поведением полиции у ворот мусульманской святыни. Несмотря на то, что мы находились в Иерусалиме в качестве официальной делегации, нам продолжительное время не разрешали войти на территорию комплекса, разговаривали грубо, всеми силами пытались вызвать ответную реакцию. Нам пришлось приложить большие усилия, чтобы сдержать ответные эмоции. Такие действия никогда не приведут к миру и стабильности в регионе. Я лично знаком с Мухаммад Ахмад Хуссейном, считаю его глубоко порядочным и законопослушным человеком, который отличается мудростью и никогда не совершит действия во вред святыне Аль-Акса, никогда не одобрит убийство полицейских. Как истинный мусульманин выражаю своё твёрдое недовольство его задержанием, выражаю уверенность, что власти Иерусалима немедленно прекратят преследование муфтия и снимут ограничения на молитву в мечети. Да восторжествует справедливость! #Кадыров #Россия #Чечня #Иерусалим Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Июл 14 2017 в 4:40 PDT

"Это необдуманный, ничем не оправданный, провокационный шаг, направленный на поднятие волны протеста в Иерусалиме, Израиле и других странах. Ссылки на то, что ранее вблизи Храмовой горы были убиты двое полицейских, не оправдывают насилие в отношении муфтия и запрет на совершение молитвы в мечети. Мы решительно осуждаем обстрел полицейских", - пояснил глава Чечни.

При этом Кадыров обвинил правоохранителей еврейского государства в провокационном поведении. "У мусульман мира есть все основания полагать, что охрана у входа на территорию Аль-Аксы умышленно провоцирует протестные действия и открытое недовольство мусульман. Лично мне и моим товарищам пришлось столкнуться с исключительно неприязненным поведением полиции у ворот мусульманской святыни. Несмотря на то, что мы находились в Иерусалиме в качестве официальной делегации, нам продолжительное время не разрешали войти на территорию комплекса, разговаривали грубо, всеми силами пытались вызвать ответную реакцию", - посетовал глава республики, отметив, что такие действия не принесут мира в регион.

Задержанного полицией муфтия Мухаммеда Хусейна, являющегося одновременно и хатыбом (наставником, читающим проповедь) Аль-Аксы, Кадыров назвал "глубоко порядочным и законопослушным человеком, который отличается мудростью и никогда не совершит действия во вред святыне Аль-Акса, никогда не одобрит убийство полицейских". Глава республики отметил, что лично знаком с иерархом. "Как истинный мусульманин выражаю свое твердое недовольство его задержанием, выражаю уверенность, что власти Иерусалима немедленно прекратят преследование муфтия и снимут ограничения на молитву в мечети. Да восторжествует справедливость!" - подытожил глава Чечни.

Конфликт вокруг Аль-Аксы

В пятницу в результате нападения с использованием огнестрельного оружия в Старом городе Иерусалима (в районе Львиных ворот у входа на Храмовую гору) погибли двое израильских полицейских, еще один получил ранения. Трое нападавших - израильские арабы из города Умм эль-Фахм на севере еврейского государства - были убиты стражами порядка. Из-за инцидента район Храмовой горы был оцеплен израильскими силами безопасности. Верующих впервые за последние несколько десятилетий не пустили на пятничную молитву к мечети Аль-Акса, третьей по значимости (после городов Мекка и Медина в Саудовской Аравии) святыне ислама.

Затем израильские солдаты задержали шейха Мухаммеда Хусейна после того, как он начал читать пятничную молитву перед людьми, собравшимися у входа на Храмовую гору. Вечером священнослужитель был отпущен без каких-либо условий. Его сын сообщил, что муфтий был допрошен израильской полицией, так как его действия были квалифицированы как подстрекательство к насилию.