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Кадыров заявил, что в Чечне нет геев

Общество
15 июля, 4:37 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 15, июля. /ТАСС

В ответ на просьбу журналиста прокомментировать утверждения о пытках гомосексуалистов в Чечне, глава республики рассмеялся и назвал это ерундой

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Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров сказал, что в Чечне нет гомосексуалистов. Об этом он заявил в интервью журналистам американского телеканала HBO, фрагмент которого был выложен на портале Youtube.

YouTube/HBO

На просьбу журналиста прокомментировать утверждения о пытках гомосексуалистов в Чечне Кадыров рассмеялся и ответил: "Это ерунда, у нас таких людей нет. Нету у нас геев". "Если есть, заберите в Канаду. Хвала Аллаху, подальше от нас", - добавил он.

Также Кадыров считает, что проводимая США политика направлена против России и ее руководства. "Америка ведет политику против России, против руководства государства. Они знают, что я один из тех, который готов отдать жизнь за Россию, и что у меня хорошая армия, которая может нападать и защищать, - сказал он. - Посмотрим, что у кого получится".

На вопрос о том, считает ли он США врагом России, Кадыров ответил: "Америка - не такое сильное государство, чтобы мы рассматривали его как врага России. А у нас сильное государство, ядерная держава".

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