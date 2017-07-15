Российские военные доставили в сирийскую провинцию Хомс полторы тонны гуманитарной помощи

В парках развлечений Disney в США откроются посвященные "Звездным войнам" павильоныОбщество 15 июля, 7:02
Клуб НХЛ "Даллас" рассчитывает вернуть Ничушкина в сезоне-2018/19Спорт 15 июля, 6:36
Шеф Пентагона назвал суверенным правом Турции решение закупить у РФ систему С-400Международная панорама 15 июля, 6:31
Кадыров назвал ерундой утверждения о пытках геев в ЧечнеОбщество 15 июля, 4:37
Кадыров назвал провокацией закрытие властями Израиля мечети Аль-Акса в ИерусалимеОбщество 15 июля, 3:56
"Спартак" пишет историю: красно-белые победили "Локомотив" и впервые выиграли СуперкубокСпорт 15 июля, 3:43
WSJ: юрист из РФ предоставила сыну Трампа данные о Уильяме БраудереМеждународная панорама 15 июля, 3:32
Франция и США условились о партнерстве, невзирая на разногласияМеждународная панорама 15 июля, 2:59
Комбаров сказал, что в матче с "Динамо" будет испытывать особые эмоцииСпорт 15 июля, 2:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ХОМС/Сирия/, 15 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (САР) передали более 400 продуктовых наборов жителям села Ум-Джамм (провинция Хомс), расположенного недалеко от линии противостояния боевикам.
"Недавно жители района Ум-Хартейн, где деревня Ум-Джамм ключевая, подписали соглашение о прекращении огня. Сюда мы доставили полторы тонны продуктов для особо нуждающихся - в первую очередь вдовам военнослужащих, погибших при защите Сирии, бедным семьям", - сказал журналистам офицер Центра Андрей Дурандин, отметив, что соглашение о прекращении огня подписали старейшины семи населенных пунктов Ум-Хартейна. В итоге, в мирной зоне оказался еще один район провинции.
Представитель сельской администрации Муххамад Хаммит поблагодарил российских военных за помощь.
"В Ум-Джамме проживают более 250 семей, где в ходе боевых действий при защите Сирии от террористов убиты или тяжело ранены наши земляки, помощь России им крайне необходима", - сказал он.
По его словам, боевики террористической организации Аль-Каида (запрещенная в России) ранее девять раз атаковали село, но сирийская армия и отряды местной самообороны успешно отразили все нападения. Бойцы отряда самообороны села Ум-Джамм и сейчас готовы к бою, до линии фронта населенный пункт отделяют лишь 30 км, отметил Хаммит.