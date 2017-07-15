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Российские военные доставили в сирийскую провинцию Хомс полторы тонны гуманитарной помощи

Общество
15 июля, 6:15 UTC+3 ХОМС ХОМС/Сирия/ 15, июля. /ТАСС

Представитель местной сельской администрации Муххамад Хаммит поблагодарил российских военных за помощь

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ХОМС/Сирия/, 15 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (САР) передали более 400 продуктовых наборов жителям села Ум-Джамм (провинция Хомс), расположенного недалеко от линии противостояния боевикам.

"Недавно жители района Ум-Хартейн, где деревня Ум-Джамм ключевая, подписали соглашение о прекращении огня. Сюда мы доставили полторы тонны продуктов для особо нуждающихся - в первую очередь вдовам военнослужащих, погибших при защите Сирии, бедным семьям", - сказал журналистам офицер Центра Андрей Дурандин, отметив, что соглашение о прекращении огня подписали старейшины семи населенных пунктов Ум-Хартейна. В итоге, в мирной зоне оказался еще один район провинции.

Представитель сельской администрации Муххамад Хаммит поблагодарил российских военных за помощь.

"В Ум-Джамме проживают более 250 семей, где в ходе боевых действий при защите Сирии от террористов убиты или тяжело ранены наши земляки, помощь России им крайне необходима", - сказал он.

По его словам, боевики террористической организации Аль-Каида (запрещенная в России) ранее девять раз атаковали село, но сирийская армия и отряды местной самообороны успешно отразили все нападения. Бойцы отряда самообороны села Ум-Джамм и сейчас готовы к бою, до линии фронта населенный пункт отделяют лишь 30 км, отметил Хаммит.

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