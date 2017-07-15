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В парках развлечений Disney в США откроются посвященные "Звездным войнам" павильоны

Общество
15 июля, 7:02 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 15, июля. /ТАСС

Будут воссозданы кварталы инопланетных городов, похожих на те, которые показывали в киносаге

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© Photo by Jonathan Short/Invision/AP

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Американский конгломерат The Walt Disney Company откроет в своих парках развлечений в штатах Калифорния и Флорида павильоны, посвященные фантастической саге "Звездные войны" (Star Wars). Их макет был представлен в пятницу компанией на ее выставке D23 в Анахейме (штат Калифорния).

В парках будут воссозданы кварталы инопланетных городов, похожих на те, которые показывали в кинофильмах из серии "Звездные войны". В них разместятся тематические магазины, закусочные, различные увеселительные заведения. Как ожидается, аттракционы построят к 2019 году, как они будут называться, пока не раскрывается. Будут ли они одинаковыми в Калифорнии и Флориде, также не уточняется.

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Размер выставленного на D23 макета составляет около 16 метров, при этом площадь каждого из павильонов превысит 50 тыс. квадратных метров. "Это крупнейшее расширение, которое мы осуществляли в этих двух парках", - сообщил в интервью телеканалу ABC один из руководителей проекта в Disney Скотт Троубридж. Он указал, что над данным планом компания работает уже почти три года, хотя объявлено о нем было только сейчас.

В качестве консультантов по вселенной "Звездных войн" выступают специалисты компании Lucasfilm, которую The Walt Disney Company в 2012 году приобрела за $4,05 млрд. До этого она принадлежала американскому кинорежиссеру, сценаристу и продюсеру Джорджу Лукасу, который является создателей космической саги.

Выставка в Анахейме продлится до 16 июля. Впервые D23 состоялась в 2009 году. В 2010 году представители Disney заявили, что проводить ее будут раз в два года. На выставке, как правило, рассказывают о планах компании, в том числе ее новых мультфильмах и аттракционах.

О "Звездных войнах"

В цикл "Звездные войны" входят популярные фантастические кинофильмы, а также книги, анимационные сериалы, комиксы и видеоигры. Их действие происходит в вымышленной вселенной. Ее придумал в 1970-х годах Лукас.

Первый фильм был снят самим Лукасом, вышел на экраны США в мае 1977 года. Он собрал в мировом прокате рекордные по тем временам $775 млн. Вплоть до выхода фильма Стивена Спилберга "Инопланетянин" (E.T. the Extra-Terrestrial, 1982) "Звездные войны" удерживали титул самой кассовой кинокартины в истории. Популярность ленты критики связывали с ее инновационными спецэффектами и увлекательным сюжетом.

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