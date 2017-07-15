В парках развлечений Disney в США откроются посвященные "Звездным войнам" павильоны

В парках развлечений Disney в США откроются посвященные "Звездным войнам" павильоныОбщество 15 июля, 7:02
Клуб НХЛ "Даллас" рассчитывает вернуть Ничушкина в сезоне-2018/19Спорт 15 июля, 6:36
Шеф Пентагона назвал суверенным правом Турции решение закупить у РФ систему С-400Международная панорама 15 июля, 6:31
Кадыров назвал ерундой утверждения о пытках геев в ЧечнеОбщество 15 июля, 4:37
Кадыров назвал провокацией закрытие властями Израиля мечети Аль-Акса в ИерусалимеОбщество 15 июля, 3:56
"Спартак" пишет историю: красно-белые победили "Локомотив" и впервые выиграли СуперкубокСпорт 15 июля, 3:43
WSJ: юрист из РФ предоставила сыну Трампа данные о Уильяме БраудереМеждународная панорама 15 июля, 3:32
Франция и США условились о партнерстве, невзирая на разногласияМеждународная панорама 15 июля, 2:59
Комбаров сказал, что в матче с "Динамо" будет испытывать особые эмоцииСпорт 15 июля, 2:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Американский конгломерат The Walt Disney Company откроет в своих парках развлечений в штатах Калифорния и Флорида павильоны, посвященные фантастической саге "Звездные войны" (Star Wars). Их макет был представлен в пятницу компанией на ее выставке D23 в Анахейме (штат Калифорния).
В парках будут воссозданы кварталы инопланетных городов, похожих на те, которые показывали в кинофильмах из серии "Звездные войны". В них разместятся тематические магазины, закусочные, различные увеселительные заведения. Как ожидается, аттракционы построят к 2019 году, как они будут называться, пока не раскрывается. Будут ли они одинаковыми в Калифорнии и Флориде, также не уточняется.
Размер выставленного на D23 макета составляет около 16 метров, при этом площадь каждого из павильонов превысит 50 тыс. квадратных метров. "Это крупнейшее расширение, которое мы осуществляли в этих двух парках", - сообщил в интервью телеканалу ABC один из руководителей проекта в Disney Скотт Троубридж. Он указал, что над данным планом компания работает уже почти три года, хотя объявлено о нем было только сейчас.
В качестве консультантов по вселенной "Звездных войн" выступают специалисты компании Lucasfilm, которую The Walt Disney Company в 2012 году приобрела за $4,05 млрд. До этого она принадлежала американскому кинорежиссеру, сценаристу и продюсеру Джорджу Лукасу, который является создателей космической саги.
Выставка в Анахейме продлится до 16 июля. Впервые D23 состоялась в 2009 году. В 2010 году представители Disney заявили, что проводить ее будут раз в два года. На выставке, как правило, рассказывают о планах компании, в том числе ее новых мультфильмах и аттракционах.
В цикл "Звездные войны" входят популярные фантастические кинофильмы, а также книги, анимационные сериалы, комиксы и видеоигры. Их действие происходит в вымышленной вселенной. Ее придумал в 1970-х годах Лукас.
Первый фильм был снят самим Лукасом, вышел на экраны США в мае 1977 года. Он собрал в мировом прокате рекордные по тем временам $775 млн. Вплоть до выхода фильма Стивена Спилберга "Инопланетянин" (E.T. the Extra-Terrestrial, 1982) "Звездные войны" удерживали титул самой кассовой кинокартины в истории. Популярность ленты критики связывали с ее инновационными спецэффектами и увлекательным сюжетом.