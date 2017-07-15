Кабмин РФ пополнил перечень наркотических средств 12 новыми препаратами

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Правительство РФ пополнило перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, запрещенных или подлежащих контролю на территории России. Соответствующее постановление за подписью главы кабмина Дмитрия Медведева опубликовано в субботу на официальном сайте правительства.

Список запрещенных препаратов пополнился четырьмя новыми наименованиями, в частности, беноциклидином, метоксикетамином и фуранилфентанилом. В перечень веществ, оборот которых на территории РФ будет ограничен, вошли восемь соединений, а именно: дезхлорэтизолам, диклазепам, клоназолам, меклоназепам, нифоксипам, пиразолам, фторбромазепам и этизолам. Все 12 включенных в перечни веществ считаются психоактивными в Финляндии, Эстонии, Швеции, Белоруссии, указали в правительстве.

Внесены изменения и в определения Уголовного кодекса относительно крупного и особо крупного размера культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. Под новые ограничения попали "мак снотворный" (Papaver somniferum) и "мимоза хостилис" (Mimosa tenuiflora). Активность по распространению последней, как отмечают в кабмине, фиксируется в последнее время в российском сегменте интернета, так как высушенное растение содержит психоактивное вещество диметилтриптамин.

"Принятые решения будут способствовать совершенствованию государственного контроля за оборотом новых видов наркотических средств", - уверены в правительстве.