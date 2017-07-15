Конюхов отправился в экспедицию по Крыму со студентами Севастопольского госуниверситета

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Путешественник Федор Конюхов и студенты Севастопольского госуниверситета отправились в трехдневный поход на ялах (легких парусных лодках) вдоль побережья Крыма. Экспедиция стартовала в субботу от Центра морских исследований и технологий в севастопольском поселке Голландия.

"У нас цель - выстроить модель взаимоотношений при проведении подобного рода экспедиций. Это первая экспедиция Севастопольского госуниверситета, главная цель - воспитательная. Мы обкатываем научно-исследовательские команды студентов, выстраиваем модели взаимоотношений с ведущими исследовательскими коллективами страны, выстраиваем систему подготовки и проведения подобных экспедиций", - рассказал ТАСС начальник Центра морских исследований и технологий Севастопольского госуниверситета, руководитель экспедиции Дмитрий Татарков, добавив, что в дальнейшем запланированы экспедиции в "Артек" и в крымское село Черноморское.

По его словам, за три дня 30 участников экспедиции пройдут расстояние в 120 километров по маршруту бухта Голландия - мыс Лукулл - Херсонес Таврический. По пути они будут посещать исторические места, а также слушать мастер- классы и лекции по подводным исследованиям кандидата наук, старшего научного сотрудника Института востоковедения РАН Виктора Лебединского, занимающегося подводной археологией.

На третий день экспедиция встретится с учебным парусником "Херсонес". "После этого посещаем музей "Херсонес", где во Владимирском соборе произойдет передача Андреевского флага, освященного на Соловках, нашей военной кафедре от делегации Петрозаводского университета", - пояснил Татарков.

По суше сопровождать экспедицию будет несколько автомобилей, а отдельным пунктом плана участников похода является очистка береговой территории от мусора.

Ранее, 3 июля, Конюхов побывал на открытии Международной школы морских исследований в Севастопольском госуниверситете. Путешественник намерен принимать участие в образовательных проектах школы.