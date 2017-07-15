Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Конюхов отправился в экспедицию по Крыму со студентами Севастопольского госуниверситета

Общество
15 июля, 10:42 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 15, июля. /ТАСС

Отмечается, что за три дня 30 участников похода пройдут расстояние в 120 километров по маршруту бухта Голландия - мыс Лукулл - Херсонес Таврический

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Путешественник Федор Конюхов и студенты Севастопольского госуниверситета отправились в трехдневный поход на ялах (легких парусных лодках) вдоль побережья Крыма. Экспедиция стартовала в субботу от Центра морских исследований и технологий в севастопольском поселке Голландия.

"У нас цель - выстроить модель взаимоотношений при проведении подобного рода экспедиций. Это первая экспедиция Севастопольского госуниверситета, главная цель - воспитательная. Мы обкатываем научно-исследовательские команды студентов, выстраиваем модели взаимоотношений с ведущими исследовательскими коллективами страны, выстраиваем систему подготовки и проведения подобных экспедиций", - рассказал ТАСС начальник Центра морских исследований и технологий Севастопольского госуниверситета, руководитель экспедиции Дмитрий Татарков, добавив, что в дальнейшем запланированы экспедиции в "Артек" и в крымское село Черноморское.

По его словам, за три дня 30 участников экспедиции пройдут расстояние в 120 километров по маршруту бухта Голландия - мыс Лукулл - Херсонес Таврический. По пути они будут посещать исторические места, а также слушать мастер- классы и лекции по подводным исследованиям кандидата наук, старшего научного сотрудника Института востоковедения РАН Виктора Лебединского, занимающегося подводной археологией.

На третий день экспедиция встретится с учебным парусником "Херсонес". "После этого посещаем музей "Херсонес", где во Владимирском соборе произойдет передача Андреевского флага, освященного на Соловках, нашей военной кафедре от делегации Петрозаводского университета", - пояснил Татарков.

По суше сопровождать экспедицию будет несколько автомобилей, а отдельным пунктом плана участников похода является очистка береговой территории от мусора.

Ранее, 3 июля, Конюхов побывал на открытии Международной школы морских исследований в Севастопольском госуниверситете. Путешественник намерен принимать участие в образовательных проектах школы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Приемная кампания-2017: ожидания чиновников и желания абитуриентов
Мощи Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге: что нужно знать паломникам о святыне
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Фото
10
В первые же часы к мощам Николая Чудотворца в Петербурге выстроилась очередь
5
Ковчег с мощами Николая Чудотворца доставили в Санкт-Петербург
6
Ночной московский велопарад собрал 10 тысяч участников
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Секретная "Москва-400": история самого северного космодрома планеты
2
МИД ФРГ подтвердил гибель двух немецких граждан при нападении в Египте
3
Кабмин РФ пополнил перечень наркотических средств 12 новыми препаратами
4
Новый посол РФ в Турции Алексей Ерхов прибыл в Анкару
5
Шеф Пентагона назвал суверенным правом Турции решение закупить у РФ систему С-400
6
Кадыров считает странным приговор по делу об убийстве Немцова
7
"Русские витязи" выступят в Белгороде на акции по набору контрактников в ВКС
Темы дня
Реклама