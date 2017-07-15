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В Таиланде появился первый бюст Юрия Гагарина

Общество
15 июля, 10:45 UTC+3 БАНГКОК БАНГКОК 15, июля. /ТАСС

Монумент таиландской стороне передал посол РФ Кирилл Барский

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© Алексей Сковоронский/ТАСС

БАНГКОК, 15 июля. /ТАСС/. Коллекция музея Агентства космических и геоинформационных технологий Таиланда пополнилась бронзовым бюстом первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Монумент таиландской стороне в субботу передал посол РФ Кирилл Барский.

Проект по установке бронзовых изваяний Юрия Гагарина в разных странах мира начался в 2011 году по инициативе фонда "Диалог культур - Единый мир", отметил Барский. "За эти годы более 30 бюстов первого космонавта появились в 23 различных странах", - сказал посол РФ в Таиланде.

Памятник Гагарину стал частью экспозиции "Юрий Гагарин: жизнь и наследие", которую таиландский музей представил в ходе "Русского фестиваля", проходящего в эти дни в Бангкоке в честь 120-летия установления дипломатических отношений между Россией и Таиландом. Впоследствии монумент будет перевезен в город Сирача, где непосредственно расположен музей Агентства космических и геоинформационных технологий.

"Русский фестиваль" в Бангкоке с 14 по 16 июля проводит министерство иностранных дел Таиланда при содействии российского посольства. Девизом мероприятия стала фраза: "Разделяя наше прошлое, продвигаем наше будущее". Местом проведения торжеств был выбран самый посещаемый торговый центр Бангкока "Сиам парагон". Здесь расположились стенды и экспозиции, рассказывающие об истории отношения двух стран, экономическом сотрудничестве, связях в образовании, культуре, спорте.

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Персоны
Гагарин, Юрий Алексеевич
Страны
Таиланд
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