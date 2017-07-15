В консульстве РФ сообщили, что состояние раненной в Хургаде россиянки стабильное

КАИР, 15 июля. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Состояние здоровья россиянки, раненной в пятницу в результате нападения на группу туристов в одной из гостиниц Хургада, позволяет ей вылететь из Египта. Об этом корреспонденту ТАСС в субботу заявил вице-консул Генерального консульства в этом городе Эльдар Ибрагимов.

"Как заверяют врачи, препятствий для выписки пациентки из госпиталя нет, состояние здоровья россиянки стабильное и позволяет ей вылететь из Египта", - сказал российский дипломат. Он добавил, что получившая ранение Михайленко Елена Ивановна находится в полном сознании, у нее перевязана рука. Сотрудники российского консульства постоянно находятся в госпитале, куда была доставлена Михайленко.

В настоящее время, по словам дипломата, "решаются организационные вопросы, чтобы раненая гражданка России могла вовремя вылететь самолетом из Хургады". "Билет у нее на 16 июля, мы полагаем, что она сможет уже в воскресенье вылететь из Египта", - пояснил вице-консул.

Относительно расследования дела о нападении на прибрежном отеле Ибрагимов отметил, что "в палате у Михайленко побывал представитель прокуратуры Хургады". С ее слов составлен протокол, который будет приобщен к общему делу.

Накануне в Хургаде в одной из местных гостиниц преступник напал с ножом на иностранных туристов. В результате инцидента были убиты две гражданки ФРГ, ранения получили две гражданки Армении, жительница Чехии и россиянка.