Telegraph: в Шотландии выставлен на продажу остров за £4,25 млн

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Шотландский остров Алва площадью около 2 тысяч га выставлен на продажу за £4,25 млн (около $5,5 млн), сообщает газета The Telegraph.
Остров, второй по величине в архипелаге Внутренние Гебридские острова, простирается на 12 км в длину и 4 км в ширину. Первые поселения на нем появились в VI тысячелетии до н.э. На Алве обитает 123 вида птиц, включая такие виды, как орлан-белохвост, а также благородные олени.
На острове расположен построенный в 1950-х годах особняк, а также церковь, ресторан и еще восемь строений. Как отмечает издание, он выставлен на продажу впервые за 70 лет.