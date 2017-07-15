Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Telegraph: в Шотландии выставлен на продажу остров за £4,25 млн

Общество
15 июля, 11:14 UTC+3

Алва, второй по величине в архипелаге Внутренние Гебридские острова, простирается на 12 км в длину и 4 км в ширину, его площадь около 2 га

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Участники OpenStreetMap

Шотландский остров Алва площадью около 2 тысяч га выставлен на продажу за £4,25 млн (около $5,5 млн), сообщает газета The Telegraph.

Остров, второй по величине в архипелаге Внутренние Гебридские острова, простирается на 12 км в длину и 4 км в ширину. Первые поселения на нем появились в VI тысячелетии до н.э. На Алве обитает 123 вида птиц, включая такие виды, как орлан-белохвост, а также благородные олени.

На острове расположен построенный в 1950-х годах особняк, а также церковь, ресторан и еще восемь строений. Как отмечает издание, он выставлен на продажу впервые за 70 лет. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Приемная кампания-2017: ожидания чиновников и желания абитуриентов
Мощи Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге: что нужно знать паломникам о святыне
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Фото
10
В первые же часы к мощам Николая Чудотворца в Петербурге выстроилась очередь
5
Ковчег с мощами Николая Чудотворца доставили в Санкт-Петербург
6
Ночной московский велопарад собрал 10 тысяч участников
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рейсы Georgian airways в Москву ограничены в ответ на запрет полетов "Уральских авиалиний"
2
Кабмин РФ пополнил перечень наркотических средств 12 новыми препаратами
3
Telegraph: в Шотландии выставлен на продажу остров за £4,25 млн
4
В Подмосковье пациентка избила фельдшера скорой помощи
5
Секретная "Москва-400": история самого северного космодрома планеты
6
Путин: власти РФ не позволят производителям и продавцам бензина задирать цены
7
На Украине завели уголовное дело по факту ранения в Донбассе депутата Рады
Темы дня
Реклама