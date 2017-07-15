Папа римский Франциск призвал бережно относиться к окружающей среде

ВАТИКАН, 15 июля. /Корр.ТАСС Алексей Букалов/. Папа римский Франциск в специальном послании к участникам международной конференции "Laudato Si’ и крупные города", которая в эти дни проходит в Рио-де-Жанейро, вновь призвал бережно относиться к окружающей среде.

"Забота о творении является одной из наших основных задач", - подчеркивается в послании понтифика, текст которого цитирует Ватиканское радио. "Нельзя оставаться безразличными, когда качество воздуха серьезно снижается или когда увеличивается количество отходов, переработка которых не соответствует нормам". Эти ситуации, указывает Папа, "являются результатом безответственного манипулирования творением и призывают нас взять на себя активную ответственность ради всеобщего блага". "К сожалению, мы наблюдаем безразличие к своему общему дому, что говорит о потере чувства ответственности, поэтому необходимо, чтобы каждое правительство неотложно принялось на деле заботиться об окружающей среде", - говорится в послании.

Римский первосвященник в своем обращении выделяет три аспекта - "уважение, ответственность и человеческие отношения" - и отмечает, что "уважение к окружающей среде является долгом перед будущими поколениями". Доступ к воде, по его мнению, должен быть фундаментальным правом, гарантированным для всех жителей планеты.

Папа Франциск акцентирует также внимание на важности межчеловеческих отношений, которые в крупных городах все чаще сталкиваются с трудностями. "Порой общество закрывается, люди живут в атмосфере недоверия, лишенными корней: это производит изоляцию, которая в свою очередь порождает бедность, - говорится в папском документе. - Вот почему необходимы совместные усилия на политическом, воспитательном и религиозном уровнях по созданию человеческих отношений, способных сломить барьеры, которые ущемляют человека".