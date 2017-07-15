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Талисманы чемпионата мира Worldskills 2019 года представили в Казани

Общество
15 июля, 12:42 UTC+3 ¶ КАЗАНЬ КАЗАНЬ 15, июля. /ТАСС

Талисманов чемпионата организаторы назвали татарскими именами - мальчик Алмаз и девочка Алтын

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КАЗАНЬ, 15 июля. /ТАСС/. Организаторы очередного чемпионата мира по профессиональному мастерству Worldskills, который пройдет в Казани в 2019 году, представили талисманы предстоящего турнира. Презентация состоялась на празднике Сабантуй, который проходит в субботу в столице Татарстана.

Талисманов чемпионата организаторы назвали татарскими именами - мальчик Алмаз (Almaz) и девочка Алтын (Altyn). Согласно легенде, они преуспевают во всех областях науки, техники и искусства и рука об руку преодолевают трудности в постижении новых компетенций.

"Такие имена выбраны неслучайно. Во-первых, мы хотели подчеркнуть национальный колорит мероприятия, ведь чемпионат мира будет проходить в Казани. Во-вторых, Алмаз и Алтын (что переводится как "золото" с татарского) символизируют совершенство в навыках, ведь бриллианты и золото - самые ценные материалы в мире, а "Ювелирное дело" - одна из компетенций предстоящего чемпионата по профессиональному мастерству", - рассказал во время презентации заместитель генерального директора АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" Эмиль Губайдуллин.

По словам организаторов чемпионата, талисманы задумывались, с одной стороны как пример, образец для молодых профессионалов, а с другой - как собирательный образ всех участников турнира Worldskills. В конкурсе на разработку концепции талисмана, на который был заявлен 81 персонаж, победил Максим Овчинников - 27-летний архитектор из Самары, создавший мальчика Алмаза. Автор талисмана получил 100 тыс. рублей. Позже организаторы доработали концепцию талисмана, и к Алмазу присоединилась девочка Алтын.

WorldSkills Competition 2019 пройдет в Казани с 18 по 23 августа 2019 года. Специально для проведения чемпионата будет построен крупнейший выставочный комплекс - WorldSkills KazanArena площадью 55,1 гектара. Возведение площадки уже началось, работы планирует завершить к 2018 году.

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