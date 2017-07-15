Конюхов: первое в мире путешествие на воздушном шаре над Эльбрусом стартует из Грузии

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ТАСС, 15 июля. Путешественник Федор Конюхов планирует отправиться в первый в мире полет на воздушном шаре над Эльбрусом из Грузии. Предполагается, что путешествие стартует в сентябре 2017 года, сообщил в субботу ТАСС Конюхов.
"Там готовят (полет - прим. ТАСС), думаю, что в августе не получится, скорее всего, в сентябре. Это не так-то просто - нужно, чтобы ветра дули, взлетать будем из Грузии, необходимо нам подготовить разрешение", - сказал он.
Ранее планировалось, что местом старта может стать Ставрополье. "Технически все готово, будем ждать подходящее время для полета", - добавил Конюхов.
Готовить полет путешественнику помогает Федерация воздухоплавания Ставропольского края. Предполагается, что перелет будет совершен одним - двумя аэростатами. Пилотами будут сам Конюхов и Виталий Ненашев - руководитель Федерации. Для совершения полета аэростаты поднимутся на высоту более 5,462 тыс. метров (высота горы Эльбрус).