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Конюхов: первое в мире путешествие на воздушном шаре над Эльбрусом стартует из Грузии

Общество
15 июля, 13:15 UTC+3 ТАСС

Предполагается, что путешествие начнется в сентябре 2017 года

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ТАСС, 15 июля. Путешественник Федор Конюхов планирует отправиться в первый в мире полет на воздушном шаре над Эльбрусом из Грузии. Предполагается, что путешествие стартует в сентябре 2017 года, сообщил в субботу ТАСС Конюхов.

"Там готовят (полет - прим. ТАСС), думаю, что в августе не получится, скорее всего, в сентябре. Это не так-то просто - нужно, чтобы ветра дули, взлетать будем из Грузии, необходимо нам подготовить разрешение", - сказал он.

Ранее планировалось, что местом старта может стать Ставрополье. "Технически все готово, будем ждать подходящее время для полета", - добавил Конюхов.

Готовить полет путешественнику помогает Федерация воздухоплавания Ставропольского края. Предполагается, что перелет будет совершен одним - двумя аэростатами. Пилотами будут сам Конюхов и Виталий Ненашев - руководитель Федерации. Для совершения полета аэростаты поднимутся на высоту более 5,462 тыс. метров (высота горы Эльбрус).

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