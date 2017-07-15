Президент Татарстана заявил о планах включения Сабантуя в список наследия ЮНЕСКО

КАЗАНЬ, 15 июля. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил о планах включения национального республиканского праздника Сабантуй в список исторического нематериального наследия ЮНЕСКО. Об этом он заявил на открытии праздника, которое состоялось в Казани в субботу.

"Вы все знаете, десять дней назад Успенский собор острова Свияжск получил награду - вошел в список исторического наследия ЮНЕСКО. <...> Следующая наша задача, чтобы Сабантуй, наш любимый праздник, вошел в список исторического и нематериального наследия ЮНЕСКО. Я думаю, с этим мы тоже справимся", - сказал он.

Как отметила заместитель генерального директора ЮНЕСКО Нада Аль-Нашиф, которая присутствовала на празднике, Свияжск - третий объект Татарстана, включенный в список наследия всемирной организации. "ЮНЕСКО с нетерпением ждет других замечательных событий с вашим участием, которые также будут проводиться в духе щедрости, гостеприимства и творчества", - сказала она.

Сабантуй (День плуга) - традиционный татарский и башкирский праздник, знаменующий собой окончание весенних полевых работ.

Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО включил Успенский собор в Свияжске в список Всемирного наследия 9 июля. Остров-град Свияжск расположен в 30 километрах от Казани, в устье реки Свияга, на высоком холме площадью 62 гектара. Это первый православный город в регионе Среднего Поволжья, основанный в 1551 году царем Иваном Грозным.

Успенский собор (1561 год) возведен из камня в стиле псковско-новгородских храмов и признан шедевром русского зодчества XVI века. На территории собора находится единственная в мире сохранившаяся фреска Святого Христофора, где он изображен с лошадиной головой.