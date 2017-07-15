Комитет по защите журналистов назвал обыск в украинских "Вестях" угрозой свободе прессы

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КИЕВ, 15 июля. /ТАСС/. Международный комитет по защите прав журналистов в связи с масштабными обысками 14 июля в украинском медиахолдинге "Вести" призвал власти страны прекратить преследование журналистов. Об этом говорится в сообщении на сайте комитета.
"Когда военный прокурор посылает элитные военные силы с пулеметами для рейда в офис радиостанции и обыскивает мобильные телефоны журналистов, контакты и текстовые сообщения, для этого может быть только одна интерпретация - это попытка запугивания и серьезная угроза свободы прессы, - заявил исполнительный директор комитета Джоэл Саймон. - Мы призываем власти Украины прекратить преследование журналистов и перестать препятствовать их коммуникации со своими источниками".
В пятницу, 14 июля, главная военная прокуратура и Национальная полиция Украины провели 183 обыска в офисах киевских структур, которые принадлежат бывшему министру доходов и сборов Александру Клименко. В том числе обыски прошли и в его медиахолдинге "Вести", в связи с чем была заблокирована работа газеты, сайта и радиостанции. Обыски завершились через 15 часов. Однако главный военный прокурор Анатолий Матиос утверждал, что работа журналистов не прерывалась.
Экс-министр и бывший глава налоговой службы Клименко, работавший в правительстве Николая Азарова при президенте Викторе Януковиче, обвиняется на Украине в совершении ряда уголовных преступлений. Ему, в частности, вменяется участие в преступной организации, совершение преступлений против государственной собственности, а также преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности. Сумма нанесенного им ущерба, как утверждают в прокуратуре, составляет около $120 млн. Сейчас Клименко живет за пределами Украины.