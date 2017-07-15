Советник президента по климату предупредил о новых погодных аномалиях

ВЫТЕГРА /Вологодская область/, 15 июля. /ТАСС/. Погодные аномалии, которые происходят летом 2017 года, могут повторяться чаще. Об этом сообщил советник президента РФ по вопросам изменения климата Александр Бедрицкий.

"Мы наблюдаем аномальные явления, когда погода неустойчивая. 2017 год - это пример таких ситуаций, которые могут повторятся все чаще", - сказал он, выступая в субботу на форуме МЧС России и общественных организаций "Общество за безопасность" в Вытегре.

Бедрицкий пояснил, что из-за потепления в Арктике температурный контраст между полюсами и экватором сокращается. "Это приводит увеличению региональных атмосферных процессов. Область температурных аномалий поверхностей океана также вносит свой вклад в атмосферу блокирующих процессов, в том числе в атлантическом и европейском секторах, - сказал Бедрицкий. По его словам, это приводит к резкому изменению погоды.

Бедрицкий считает, что важно учитывать климатический фактор при реализации мероприятий по обеспечению гидрометеорологической и экологической безопасности. "Это необходимые условия, чтобы обеспечить снижение рисков для жизнедеятельности населения и для проведения спасательных операций", - отметил он.

Другой важной задачей Бедрицкий назвал изучение ледяного покрова Северного ледовитого океана и его влияния на атомосферные циклоны.