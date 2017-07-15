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Советник президента по климату предупредил о новых погодных аномалиях

Общество
15 июля, 14:04 UTC+3 ВЫТЕГРА область/ 15, июля. /ТАСС

Выступая на форуме МЧС, Александр Бедрицкий отметил, что ситуация 2017 года может повторяться все чаще

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ВЫТЕГРА /Вологодская область/, 15 июля. /ТАСС/. Погодные аномалии, которые происходят летом 2017 года, могут повторяться чаще. Об этом сообщил советник президента РФ по вопросам изменения климата Александр Бедрицкий.

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"Мы наблюдаем аномальные явления, когда погода неустойчивая. 2017 год - это пример таких ситуаций, которые могут повторятся все чаще", - сказал он, выступая в субботу на форуме МЧС России и общественных организаций "Общество за безопасность" в Вытегре.

Бедрицкий пояснил, что из-за потепления в Арктике температурный контраст между полюсами и экватором сокращается. "Это приводит увеличению региональных атмосферных процессов. Область температурных аномалий поверхностей океана также вносит свой вклад в атмосферу блокирующих процессов, в том числе в атлантическом и европейском секторах, - сказал Бедрицкий. По его словам, это приводит к резкому изменению погоды.

Бедрицкий считает, что важно учитывать климатический фактор при реализации мероприятий по обеспечению гидрометеорологической и экологической безопасности. "Это необходимые условия, чтобы обеспечить снижение рисков для жизнедеятельности населения и для проведения спасательных операций", - отметил он.

Другой важной задачей Бедрицкий назвал изучение ледяного покрова Северного ледовитого океана и его влияния на атомосферные циклоны.

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