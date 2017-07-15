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Минобрнауки: переход школ в ведение регионов повысит прозрачность финансирования

Общество
15 июля, 17:43 UTC+3 АНАПА КРАЙ/ 15, июля. /ТАСС

Замглавы ведомства Павел Зенькович отметил, что реформа сделает систему "более четкой, более управляемой"

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Заместитель министра образования и науки РФ Павел Зенькович

Заместитель министра образования и науки РФ Павел Зенькович

© Артем Коротаев/ТАСС

АНАПА /КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ/, 15 июля. /ТАСС/. Передача управления школами с муниципального уровня на региональный позволит повысить прозрачность финансирования системы среднего образования. Такое мнение озвучил в субботу в ходе визита в Краснодарский край заместитель министра образования и науки РФ Павел Зенькович.

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"Это даст возвращение школ на государственный уровень, даст возможность более эффективно финансировать, более эффективно регионам управлять процессом... Чем меньше звеньев в цепочке финансирования, тем она прозрачнее и эффективнее", - сказал Зенькович журналистам.

Он пояснил, что после перехода полномочий к регионам рисков ухудшения финансирования школ будет значительно меньше. "В этом плане система будет более четкой, более управляемой. Нам кажется, что это будет более эффективно. Будет и меньше коррупционных проявлений, меньше административная нагрузка, меньше чиновников", - добавил Зенькович.

Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева анонсировала реформу, согласно которой управление школами должно перейти от муниципалитетов к регионам. Это может произойти менее, чем за три года. Такая мера, по мнению министерства, необходима для создания единого образовательного пространства в стране. Сегодня учредителями всех школ являются муниципалитеты, и закон позволяет им самостоятельно формировать школьную программу.

Несколько регионов уже реализуют практику создания "школьных округов", в частности Самарская и Астраханская области. По словам Васильевой, губернаторы еще 16 регионов выразили готовность реализовать на своей территории пилотные проекты в этом направлении.

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