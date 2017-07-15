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СМИ: скончалась первая женщина-лауреат математической Филдсовской премии

Общество
15 июля, 18:13 UTC+3 ТАСС

Мариам Мирзахани, родившаяся в Тегеране в 1977 году, умерла от рака молочной железы

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ТАСС, 15 июля. Иранский математик Мариам Мирзахани, ставшая в 2014 году первой женщиной-лауреатом Филдсовской премии для ученых младше 40 лет, скончалась в США в возрасте 40 лет. Об этом сообщает в субботу телерадиовещательная корпорация "Би-би-си".

По ее информации, ученая умерла от рака молочной железы. "Сегодня погас свет. Это разбивает мое сердце <...> она ушла слишком рано", - цитирует телеканал слова ее друга.

Мариам Мирзахани родилась 3 мая 1977 года в Тегеране. Преподавала в Стэндфордском университете в США.

Филдсовская премия вручается раз в четыре года на международном математическом конгрессе двум, трем или четырем кандидатам не старше 40 лет.

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