СМИ: скончалась первая женщина-лауреат математической Филдсовской премии

ТАСС, 15 июля. Иранский математик Мариам Мирзахани, ставшая в 2014 году первой женщиной-лауреатом Филдсовской премии для ученых младше 40 лет, скончалась в США в возрасте 40 лет. Об этом сообщает в субботу телерадиовещательная корпорация "Би-би-си".

По ее информации, ученая умерла от рака молочной железы. "Сегодня погас свет. Это разбивает мое сердце <...> она ушла слишком рано", - цитирует телеканал слова ее друга.

Мариам Мирзахани родилась 3 мая 1977 года в Тегеране. Преподавала в Стэндфордском университете в США.

Филдсовская премия вручается раз в четыре года на международном математическом конгрессе двум, трем или четырем кандидатам не старше 40 лет.