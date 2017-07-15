Неверов: финансирование аграрных вузов будет увеличено до среднего по вузам Минобра РФ

БРЯНСК, 15 июля. /ТАСС/. Финансирование аграрных вузов в России будет увеличено до среднего уровня финансирования, выделяемого Министерством образования и науки РФ для вузов других профилей. Об этом в субботу в Брянске на празднике "День поля" сообщил зампредседателя Государственной думы Сергей Неверов.

"Мы подняли и поставили задачу довести финансирование аграрных вузов хотя бы среднего уровня финансирования вузов других профилей по линии Министерства образования и науки. Это будет очень серьезная поддержка вузовской среды именно аграрной направленности", - сказал Неверов.

Он сообщил, что российские вузы в среднем финансируются Минобразования из расчета 130-140 тыс. руб. на студента в год. В то время как вузы аграрной направленности финансируются на сумму порядка 45 тыс. руб. на студента.

По словам заместителя директора административного департамента Министерства сельского хозяйства РФ Владимира Кондрашкина, должное финансирование позволит готовить больше специалистов по востребованным специальностям. "Самые востребованные сегодня в сельском хозяйстве страны - агрономы, агроинженеры и ветеринары-зоотехники. Их большой дефицит в регионах", - сообщил представитель Минсельхоза РФ. Сейчас среди выпускников аграрных вузов в России около 40% - агрономы и агроинженеры, примерно по 17% - экономисты, бухгалтеры, ветеринары.

"День поля" в Брянске прошел на базе Брянского аграрного университета.