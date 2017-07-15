Ученые: кавказская акация из списка запрещенных растений не имеет отношения к роду мимоз

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СОЧИ, 15 июля. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Попавшая в список запрещенных растений "мимоза хостилис" (Mimosa tenuiflora) не является тем растением, которое традиционно дарят в России женщинам на весенние праздники. Выдаваемые за мимозу ярко-желтые букеты на самом деле ветки "акации серебристой", относящейся к другому роду, пояснила ТАСС заместитель директора по науке Всероссийского научно-исследовательского института цветоводства и субтропических культур Наталья Карпун.
Постановлением правительства РФ, опубликованным в субботу, перечень наркотических средств пополнен 12 новыми препаратами. В частности, внесены ограничения по выращиванию "мака снотворного" (Papaver somniferum) и "мимозы хостилис", высушенные части которых содержат психоактивное вещество диметилтриптамин.
"В обиходе растение с желтыми цветами носит название "мимоза", его ботаническое название "акация деальбата" или "подбеленная". К роду мимоз оно отношение не имеет, - сказала Карпун. По словам кандидата биологических наук, представители рода мимоз на Северном Кавказе растут в единичных экземплярах в ботанических садах или питомниках. "Мимоза хостилис" никогда у нас не культивировалась", - отметила ученый.
А акация серебристая выращивается на Черноморском побережье с середины XIX-го века. Основным поставщиком цветов является Абхазия, где вечнозеленые деревья высотой до 10-12 м растут почти в каждом дворе и садах.