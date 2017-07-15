Россиянин стал первым в мире параатлетом-колясочником, переплывшим Волгу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июля. /ТАСС/. Чемпион России по велоспорту Ironman (Ironman - серия соревнований по триатлону на длинную дистанцию, проводимая Всемирной корпорацией триатлона) Ярослав Святославский стал первым в мире параатлетом-колясочником, который переплыл реку Волгу. В субботу он преодолел дистанцию в 6,1 км за 1 час и 49 минут на втором международном заплыве на открытой воде Stada Volga Swim 2017, который состоялся в Нижнем Новгороде.

"Сегодня я - первый человек на коляске, кто переплыл Волгу, до этого никто не переплывал. Я думал, что проплыву за 2,5 часа, как обычно в бассейне плаваю, а здесь еще было течение, но справился за 1 час 49 минут. Я плыл и против течения, и поперек течения, и по течению, до этого были просто обычные озера, в море заплывы были в бухте, когда триатлоны делал. Сейчас для меня это новый опыт, это не то, что просто дистанция в 5 км, но и опыт борьбы со стихией", - рассказал спортсмен, отвечая на вопрос ТАСС, насколько сложно было преодолеть дистанцию.

Ярослав оказался в инвалидной коляске семь лет назад, а до этого занимался спортивной акробатикой, гимнастикой и паркуром. При выполнении элемента упал с высоты 12 метров и получил травму спинного мозга. По словам Святославского, спорт для него и есть реабилитация, он не оставляет надежды, что в скором времени снова встанет на ноги и будет ходить. А пока говорит, что пересечь 5 км по открытой воде "это просто".

"Я уже три года занимаюсь триатлоном, моя самая большая дистанция была 4 км, поэтому в принципе я был морально готов, а там уже - дело техники. Я работал над тем, чтобы преодолеть эти 5 км с хорошим результатом и хорошей скоростью. У меня есть цель на ближайшие годы: переплыть Ла-Манш, а это уже 35 км. Так что 5 км - это только разминка, можно сказать, начало плавания в открытой воде", - рассказал Святославский.

Еще одна цель спортсмена - выступить на летних Паралимпийских играх в 2020 году, которые пройдут в Токио. По его словам, в прошлом году в Сочи он преодолел дистанцию триатлона в 226 км (4 км - плавание, 180 км - на велосипеде, 42 км - бег) за 15 часов, в этом же году поставил цель пройти этот же путь за 12 часов.