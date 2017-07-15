Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россиянин стал первым в мире параатлетом-колясочником, переплывшим Волгу

Общество
15 июля, 21:51 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 15, июля. /ТАСС

Ярослав Святославский преодолел дистанцию в 6,1 км за 1 час 49 минут

Поделиться
Материал из 1 страницы
Ярослав Святославский

Ярослав Святославский

© Полина Буянова/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июля. /ТАСС/. Чемпион России по велоспорту Ironman (Ironman - серия соревнований по триатлону на длинную дистанцию, проводимая Всемирной корпорацией триатлона) Ярослав Святославский стал первым в мире параатлетом-колясочником, который переплыл реку Волгу. В субботу он преодолел дистанцию в 6,1 км за 1 час и 49 минут на втором международном заплыве на открытой воде Stada Volga Swim 2017, который состоялся в Нижнем Новгороде.

"Сегодня я - первый человек на коляске, кто переплыл Волгу, до этого никто не переплывал. Я думал, что проплыву за 2,5 часа, как обычно в бассейне плаваю, а здесь еще было течение, но справился за 1 час 49 минут. Я плыл и против течения, и поперек течения, и по течению, до этого были просто обычные озера, в море заплывы были в бухте, когда триатлоны делал. Сейчас для меня это новый опыт, это не то, что просто дистанция в 5 км, но и опыт борьбы со стихией", - рассказал спортсмен, отвечая на вопрос ТАСС, насколько сложно было преодолеть дистанцию.

Ярослав оказался в инвалидной коляске семь лет назад, а до этого занимался спортивной акробатикой, гимнастикой и паркуром. При выполнении элемента упал с высоты 12 метров и получил травму спинного мозга. По словам Святославского, спорт для него и есть реабилитация, он не оставляет надежды, что в скором времени снова встанет на ноги и будет ходить. А пока говорит, что пересечь 5 км по открытой воде "это просто".

"Я уже три года занимаюсь триатлоном, моя самая большая дистанция была 4 км, поэтому в принципе я был морально готов, а там уже - дело техники. Я работал над тем, чтобы преодолеть эти 5 км с хорошим результатом и хорошей скоростью. У меня есть цель на ближайшие годы: переплыть Ла-Манш, а это уже 35 км. Так что 5 км - это только разминка, можно сказать, начало плавания в открытой воде", - рассказал Святославский.

Еще одна цель спортсмена - выступить на летних Паралимпийских играх в 2020 году, которые пройдут в Токио. По его словам, в прошлом году в Сочи он преодолел дистанцию триатлона в 226 км (4 км - плавание, 180 км - на велосипеде, 42 км - бег) за 15 часов, в этом же году поставил цель пройти этот же путь за 12 часов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Приемная кампания-2017: ожидания чиновников и желания абитуриентов
Мощи Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге: что нужно знать паломникам о святыне
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Фото
10
В первые же часы к мощам Николая Чудотворца в Петербурге выстроилась очередь
5
Ковчег с мощами Николая Чудотворца доставили в Санкт-Петербург
6
Ночной московский велопарад собрал 10 тысяч участников
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Абхазии установили лиц, совершивших разбойное нападение на туристов
2
СМИ: Белый дом по ошибке отправил приветственное письмо от президента с подписью Обамы
3
Климкин: декларации после саммита Украина - ЕС не было из-за отсутствия новых соглашений
4
Более 4 тысяч человек эвакуированы из ТЦ "Авиапарк"
5
Georgian airways сообщила о сокращении количества рейсов в Москву
6
Советник президента по климату предупредил о новых погодных аномалиях
7
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
Темы дня
Реклама