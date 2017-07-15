Ветер до 23 м/с ожидается в Москве в субботу и воскресенье

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МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Гроза, град и порывистый ветер ожидаются в столице в субботу и воскресенье, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
"По прогнозам синоптиков, в связи с комплексом неблагоприятных погодных явлений, в ближайший час с сохранением до конца суток 15 июля ночью и утром до 11:00 16 июля местами в Москве ожидается сильный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра порывами 18-23 м/с", - сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, в случае ухудшения погоды, возможно наполнение водой дорожного полотна, затруднение движения транспорта и дорожно-транспортные происшествия, повреждение линий электропередачи, повал деревьев, повреждение кровель домов, широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждению автотранспорта.
"ГУ МЧС России по Москве настоятельно рекомендует при сильном ветре по возможности переждать непогоду в капитальном строении. Находясь на улице, рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями", - отметил сотрудник пресс-службы.
Рекомендуется парковать автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставлять вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.