В Москве в воскресенье объявлен желтый уровень опасности из-за грозы с сильным ветром

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Синоптики объявили желтый уровень опасности в Москве в воскресенье из-за ожидающейся грозы с сильными порывами ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.

Желтый является третьим из пяти уровней опасности. Он действует в воскресенье также на территории Тверской, Тульской, Ярославской, Рязанской, Курской и других областей.

По данным синоптиков, ожидается дождь, местами сильный, прогремит гроза с порывами ветра до 12-17 м/с. Температура воздуха в Москве составит 23-25 градусов тепла.