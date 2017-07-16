В Москве в воскресенье объявлен желтый уровень опасности из-за грозы с сильным ветром

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МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Синоптики объявили желтый уровень опасности в Москве в воскресенье из-за ожидающейся грозы с сильными порывами ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Желтый является третьим из пяти уровней опасности. Он действует в воскресенье также на территории Тверской, Тульской, Ярославской, Рязанской, Курской и других областей.
По данным синоптиков, ожидается дождь, местами сильный, прогремит гроза с порывами ветра до 12-17 м/с. Температура воздуха в Москве составит 23-25 градусов тепла.