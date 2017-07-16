СМИ: новым гражданам США приходят поздравления за подписью Обамы

ЛОНДОН, 16 июля. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Лица, вступающие в гражданство США, по сей день получают из Белого дома традиционные поздравления за подписью не нынешнего президента Дональда Трампа, а его предшественника Барака Обамы. Об этом сообщила в субботу британская газета The Independent, которая ссылается на информацию некой Аиши Султан, чей муж, имеющий британское происхождение, стал теперь гражданином Соединенных Штатов.

Женщина разместила в сети фотографию поздравительной открытки от имени главы государства из стандартного приветственного пакета, прилагающегося к американскому паспорту, и на ней отчетливо можно увидеть факсимиле Обамы. А это значит, что американская администрация так и не сменила шаблон на подобных открытках за те почти уже шесть месяцев, что минули со дня инаугурации Трампа, состоявшейся 20 января.

"Мой муж, родившийся в Великобритании, приносит присягу при получении гражданства. В папке для новоявленных американцев приветственное письмо от президента Обамы", - приводит издание цитату из заметки Аиши в Twitter.

Согласно информации The Independent, Белый дом пока не давал комментарий на указанный инцидент.