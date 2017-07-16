Национальные песни и игры: в Марий Эл отпраздновали татарский Сабантуй

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ЙОШКАР-ОЛА, 15 июля. /ТАСС/. В столице Марий Эл - Йошкар-Оле в субботу отпраздновали Татарский праздник Сабантуй (День плуга).
"Сабантуй прошел в Йошкар-Оле, примерно 8-10 тыс. человек были на празднике. Приезжали заслуженные артисты Татарстана, официальные гости республики Татарстан, был врио губернатора Марий Эл Александр Евстифеев, депутат Госдумы от Татарстана Ильдар Гильмутдинов", - рассказал ТАСС директор Республиканского центра татарской культуры Ильгиз Гайсин.
По его словам, почетные гости получили традиционные тюбетейки и специально связанные для них красочные шарфы. "Сабантуй проходил в рамках 20-летия Центра татарской культуры, который является организатором Сабантуя. Были приглашены все бывшие директоры", - добавил он.
Гости праздника участвовали в национальных играх, в частности, борьбе на поясах корэш. Вечером музыкальные коллективы Центра исполнили народную татарскую музыку в традиционных и авторских вариациях.
Сабантуй зародился у тюркских народов, занимающихся земледелием, много веков назад. Раньше праздник был приурочен к началу весенних полевых работ и отмечался в конце апреля. Теперь он отмечает их окончание и празднуется в основном летом.
Единой даты у праздника нет. В разных регионах и населенных пунктах праздник отмечают в разное время. Торжества длятся несколько недель, обычно с конца мая по июль.