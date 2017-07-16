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В Барселоне пассажиры самолета устроили протест против депортации нелегала

Общество
16 июля, 11:11 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 16, июля. /ТАСС

Вылет рейса Барселона - Дакар был задержан

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МАДРИД, 16 июля. /ТАСС/. Вылет самолета авиакомпании Vueling, следующего по маршруту Барселона - Дакар, пришлось задержать из-за протеста группы пассажиров. Об этом сообщило в воскресенье агентство EFE.

По его информации, находившиеся на воздушном судне люди пытались предотвратить депортацию гражданина Сенегала, который без необходимых документов хотел попасть на территорию Испании. Как отмечается, в самолете нелегал начал кричать, что вызвало сострадание со стороны некоторых пассажиров. Ряд из них отказались занимать свои места до тех пор, пока сенегальцу не разрешат остаться в Испании.

Спустя некоторое время на воздушное судно поднялись сотрудники гражданской гвардии и сняли с рейса всех протестующих пассажиров. Нелегалу пришлось остаться в самолете, который вскоре улетел в Дакар.

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