Шахтеры Луганской области отказываются подниматься на поверхность из-за долгов по зарплате

КИЕВ, 16 июля. /ТАСС/. Горняки шахты имени Капустина предприятия "Лисичанскуголь" в подконтрольной Киеву части Луганской области отказываются подниматься на поверхность пока им не погасят задолженность по зарплате. Об этом в воскресенье сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.

"Шахтеры... вторые сутки не выезжают из шахты. Вчера первая смена шахты имени Капустина отказалась выезжать из шахты, а другие смены спускаться. Цель - выплата задолженности по зарплате начиная с 2015 года", - написал он на странице в Facebook. Кроме того, горняки требуют доступа к ним журналистов украинских телеканалов.

Как отметил Волынец, в настоящий момент под землей находятся 54 шахтера. Долг по зарплате на этой шахте, по его данным, составляет 96 млн гривен ($3,7 млн). "Задолженность существует и на других госшахтах. И если ко Дню шахтера задолженность не погасят - такие забастовки неизбежны по Украине", - подчеркнул он. При это глава профсоюзов выразил надежду, что 280 млн гривен ($10,8 млн), которые выделены в четверг внесением поправок в бюджет для поддержки горной отрасли пойдут на выплату заработной платы.

Производственное объединение "Лисичанскуголь" расположено в Лисичанском геолого-промышленном районе. В него входят четыре действующие шахты: имени Капустина, имени Мельникова, "Новодружеская" и "Привольнянская".