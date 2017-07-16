В Якутии на защиту людей и территории от пожаров выделено дополнительно 88 млн рублей

ЯКУТСК, 16 июля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Глава Якутии Егор Борисов распорядился увеличить финансирование работ по защите населения и территории региона в период пожаров на 88 млн рублей.

"Подписано распоряжение об увеличении на общую сумму 88 млн рублей финансирования мероприятий по защите населения и территорий республики от чрезвычайных ситуаций", - сказал Борисов в воскресенье на оперативном совещании по ситуации с лесными пожарами.

В частности, 48 млн рублей выделят на проведение аварийно-спасательных работ, еще 40 млн будут направлены на финансирование работы авиации МЧС.

На данный момент затраты на тушение пожаров и мониторинг на территории Якутии составили 174 млн рублей, при этом на охрану лесов от пожаров в этом году из консолидированного бюджета выделено 123,5 млн рублей.

В Якутии с 3 июля в связи с лесными пожарами введен режим ЧС регионального характера. Сейчас на территории республики зафиксировано 20 лесных пожаров на площади более 12 тыс. га. Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 204 очага возгорания общей площадью более 23 тыс. га в зоне контроля. Тушением пожара занимаются около 840 человек.

Как сообщалось ранее, для усиления противопожарных мер в республике введена персональная ответственность глав муниципальных образований, должностных лиц за непринятие мер по тушению лесных пожаров, ведется мобилизация спецтехники и населения.

Также повышена ответственность граждан, ставших виновниками лесных пожаров. Так, на данный момент установлены 13 человек, причастных к возникновению лесных пожаров, один привлечен к уголовной ответственности, девять - к административной.