Более 66 тысяч паломников за три дня поклонились мощам Николая Чудотворца в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Более 66 тысяч верующих поклонились за три дня мощам святого Николая Чудотворца, которые находятся сейчас в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в воскресенье в оперативном штабе принесения мощей.

Инфографика Мощи Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге Где можно поклониться мощам Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге и что взять с собой в очередь: памятка паломника

"За три дня в Санкт-Петербурге мощам поклонились 66,5 тысячи верующих", - сообщили в штабе.

"Продолжают прибывать организованные группы паломников из регионов. Сегодня приехали автобусы из Эстонии, Пскова, Новгорода и Перми", - добавил представитель штаба.

Регистрация организованных групп верующих проходит в Паломническом центре Александро-Невской лавры. Организованы две очереди: обычная и социальная, в которой ожидают родители с маленькими детьми и инвалиды первой группы. Время ожидания в обычной очереди составляет около 2,5 часа, в социальной - около 20 минут. На обратном пути, выходя из Александро-Невской лавры, паломники могут набрать во дворе святой воды.

Святитель Николай - один из самых почитаемых святых во всем христианском мире. В Петербурге его особенно чтят как покровителя моряков, ему посвящены два крупнейших собора, которые в Российской империи имели статус главных храмов военно-морского флота.

Со времен Екатерины II этот статус получил Николо-Богоявленский морской собор, в который императрица лично пожаловала десять икон в золотых ризах, посвященных победам русского флота. В годы блокады этот собор был кафедральным храмом Ленинграда, в нем совершал богослужения митрополит Ленинградский Алексий - будущий патриарх Алексий I. Второй достопримечательностью Петербурга, связанной с Николаем Чудотворцем, является Кронштадтский морской Никольский собор, построенный к 200-летию российского флота как памятник всем морякам, погибшим за Отечество.