Путин 21 июня посетит центр "Сириус" в Сочи

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 21 июля посетит образовательный центр "Сириус" в городе Сочи, где пообщается с школьниками из 66 регионов страны. Об этом сообщается в эфире телеканала НТВ.

На встрече с президентом дети получат возможность лично задать ему свои вопросы. Их можно также отправить через официальный аккаунт НТВ в соцсети "ВКонтакте". Самые интересные из вопросов попадут в программу "Недетский разговор с Владимиром Путиным".

НТВ и сайт телеканала будут транслировать встречу в прямом эфире.

Образовательный центр "Сириус" открыт фондом "Талант и успех" по инициативе президента РФ, который возглавил его попечительский совет. На профессиональные смены ежемесячно зачисляются 600 школьников со всей страны по направлениям "Наука", "Спорт" и "Искусство". С начала работы образовательного центра "Сириус" обучение прошли почти 14 тыс. одаренных школьников из 85 регионов России.