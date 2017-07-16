Путин 21 июня посетит центр "Сириус" в Сочи

Легкоатлетка Ласицкене выиграла 13-й турнир подряд, победив на соревнованиях в ИталииСпорт 16 июля, 21:33
Россияне после второго дня ЧМ по водным видам спорта уступили лидерство в медальном зачетеСпорт 16 июля, 21:15
Сборная России по регби-7 в четвертый раз стала чемпионом ЕвропыСпорт 16 июля, 21:03
Уимблдон-2017: рекордный титул Федерера и долгожданная победа Весниной и МакаровойСпорт 16 июля, 20:55
Гройсман считает, что реформировать Украину должны украинцы, а не иностранцыМеждународная панорама 16 июля, 20:53
Движение на 1-й Тверской-Ямской улице открыто досрочно после работ по благоустройству Москва 16 июля, 20:46
Новость о требовании шести стран переноса ЧМ-2022 по футболу из Катара оказалась подделкойСпорт 16 июля, 20:42
Путин 21 июня посетит центр "Сириус" в СочиОбщество 16 июля, 20:38
Бенефис Штыля: сборная России завоевала 10 медалей на ЧЕ по гребле на байдарке и каноэСпорт 16 июля, 20:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 21 июля посетит образовательный центр "Сириус" в городе Сочи, где пообщается с школьниками из 66 регионов страны. Об этом сообщается в эфире телеканала НТВ.
На встрече с президентом дети получат возможность лично задать ему свои вопросы. Их можно также отправить через официальный аккаунт НТВ в соцсети "ВКонтакте". Самые интересные из вопросов попадут в программу "Недетский разговор с Владимиром Путиным".
НТВ и сайт телеканала будут транслировать встречу в прямом эфире.
Образовательный центр "Сириус" открыт фондом "Талант и успех" по инициативе президента РФ, который возглавил его попечительский совет. На профессиональные смены ежемесячно зачисляются 600 школьников со всей страны по направлениям "Наука", "Спорт" и "Искусство". С начала работы образовательного центра "Сириус" обучение прошли почти 14 тыс. одаренных школьников из 85 регионов России.