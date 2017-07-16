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Путин 21 июня посетит центр "Сириус" в Сочи

Общество
16 июля, 20:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июля. /ТАСС

Президент пообщается с школьниками из 66 регионов страны

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Материал из 1 страницы

Здание образовательного центра "Сириус" в Сочи

© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 21 июля посетит образовательный центр "Сириус" в городе Сочи, где пообщается с школьниками из 66 регионов страны. Об этом сообщается в эфире телеканала НТВ.

На встрече с президентом дети получат возможность лично задать ему свои вопросы. Их можно также отправить через официальный аккаунт НТВ в соцсети "ВКонтакте". Самые интересные из вопросов попадут в программу "Недетский разговор с Владимиром Путиным".

НТВ и сайт телеканала будут транслировать встречу в прямом эфире.

Образовательный центр "Сириус" открыт фондом "Талант и успех" по инициативе президента РФ, который возглавил его попечительский совет. На профессиональные смены ежемесячно зачисляются 600 школьников со всей страны по направлениям "Наука", "Спорт" и "Искусство". С начала работы образовательного центра "Сириус" обучение прошли почти 14 тыс. одаренных школьников из 85 регионов России.

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