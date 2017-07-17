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ВС РФ рассмотрит жалобу на решение о запрете "Свидетелей Иеговы" в России

Общество
17 июля, 0:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июля. /ТАСС

Представители организации ранее заявили, что фактическая сторона иска не нашла своего подтверждения во время слушаний

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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Апелляционная коллегия Верховного суда России в понедельник проверит законность решения о признании "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией, ее ликвидации и запрете деятельности на территории страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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"Свидетели Иеговы". Досье

20 апреля Верховный суд РФ удовлетворил исковые требования Минюста России. В решении суд указал о немедленном прекращении деятельности всех 395 отделений "Свидетелей Иеговы" на территории страны. Имущество организации суд обратил в доход государства.

Представители организации обжаловали данное решение в апелляционной инстанции Верховного суда РФ, так как, по их мнению, фактическая сторона иска не нашла своего подтверждения во время слушаний. Также они отметили, что намерены дойти до Европейского суда по правам человека, если апелляционная инстанция не отменит решение.

Решение о запрете "Свидетелей Иеговы" еще не вступило в законную силу, так как было обжаловано. В силу постановление суда вступит с момента оглашения апелляционного постановления.

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