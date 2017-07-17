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На Мамаевом кургане в Волгограде откроют памятник воинам-дальневосточникам

Общество
17 июля, 0:56 UTC+3 ВОЛГОГРАД /Корр. ТАСС, Игорь Каленич

В церемонии открытия памятника примет участие делегация края во главе с губернатором Вячеславом Шпортом

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ВОЛГОГРАД, 17 июля. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Памятный знак воинам-дальневосточникам откроют в понедельник, в день 75-летия начала Сталинградской битвы, на военно-мемориальном кладбище на Мамаевом кургане в Волгограде. В открытии памятного знака "Дальневосточникам - жителям Хабаровского края, участникам Сталинградской битвы", примет участие делегация края во главе с губернатором Вячеславом Шпортом, сообщили ТАСС в администрации Волгоградской области.

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Это будет уже тринадцатый памятный знак, открытый в разные годы на военно-мемориальном кладбище на Мамаевом кургане уроженцам регионов России, погибшим в Сталинградской битве. Ранее здесь были установлены мемориальные плиты и памятники выходцам из Ингушетии, Татарстана, Осетии, Вологодской, Ростовской областей и некоторых других субъектов РФ.

"Особую значимость открытие знаков приобретает в преддверии празднования 75-летия Сталинградской победы, которое вместе с Волгоградской областью 2 февраля будущего года будет отмечать вся страна - соответствующий указ подписал президент России",- отметил представитель областной администрации.

В июле 1942 года с Дальнего Востока в Сталинград прибыли восемь стрелковых дивизий. Десятки тысяч дальневосточников в битве на Волге проявили героизм и мужество. Четырем дивизиям - 96-й, 98-й, 204-й и 422-й были присвоены звания гвардейских. Тысячи дальневосточников, сражавшихся в войсках Сталинградского и Донского фронтов, были награждены орденами и медалями.

Акция "Сталинград. Хроника Победы"

В день 75-летия начала Сталинградской битвы на Россошинском военно-мемориальном комплексе (30 км западнее Волгограда) соберутся 150 человек - это молодежные активисты поискового движения России, представители движения "Юнармия", "Волонтеры Победы", скауты Волгограда, представители казачества. "Здесь будет дан старт поисково-мемориальной акции "Сталинград. Хроника Победы". В рамках акции с июля по ноябрь 2017 года будут организованы поисковые экспедиции, просветительские мероприятия, военно-исторические квесты", - сказала пресс-секретарь ГКУ "Волгоградпатриотцентр" Екатерина Иванова.

Она уточнила, что в день 75-летия начала Сталинградской битвы поисковики, активисты молодежных движений проведут митинг, возложат цветы к братским могилам, посетят музей "Россошинский рубеж". В торжественной обстановке в экспозицию музея Рязанского высшего воздушно-десантного училища будут переданы предметы военной амуниции десантников, обнаруженные в ходе поисковых работ.

О начале сражения под Сталинградом

В излучине Дона на дальних подступах к Сталинграду 17 июля 1942 года в бой с частями 6-й полевой армии вермахта вступили передовые отряды 62-й армии Сталинградского фронта. К началу битвы на сталинградское направление были выдвинуты 13 немецко-фашистских дивизий, в которых насчитывалось около 270 тыс. солдат и офицеров, 3 тыс. орудий, 500 танков, 1,2 тыс. самолетов. До 23 июля передовые части 62-й, а затем и 64-й армии, сдерживали продвижение войск противника.

Выигранное время было использовано для создания оборонительных рубежей Сталинградского фронта. Впереди были 200 огненных дней и ночей самой кровопролитной битвы Великой Отечественной войны.

Именно 200 ступенек, по числу дней и ночей сражения под Сталинградом, ведут от подножия Мамаева кургана к его вершине, где расположен 85-метровый монумент "Родина-мать зовет". Он олицетворяет героизм, мужество и беззаветную любовь к Родине защитников Сталинграда. На Мамаевом кургане покоится прах более 35 тыс. красноармейцев, отстоявших Сталинград и не пустивших врага за Волгу.

Сталинградская битва (июль 1942 года - февраль 1943 года) признана военными историками самым крупным сухопутным сражением. По приблизительным подсчетам, суммарные потери обеих сторон в этом сражении превышают два миллиона человек. Победа советских войск в этой битве коренным образом изменила ход войны.

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